L’année 2018 célèbre le centenaire de la nomination de Marc Chagall, au poste de « commissaire des beaux-arts » de la ville de Vitebsk, position qui lui permet de réaliser son projet d’un institut d’art ouvert à tous.

Marc Chagall La Noce 1918 Galerie nationale Tretiakov © Adagp 2018

Le Centre Pompidou propose au public de redécouvrir l’un des chapitres de l’aventure de la modernité et de l’avant-garde russe : la période de l’école populaire d’art (1918 - 1922) fondée par Marc Chagall dans sa ville natale de Vitebsk, située aujourd’hui en Biélorussie.

Parmi les artistes qu’il invite à y enseigner, on trouve les grands protagonistes de l’avant-garde russe, tels El Lissitzky et Malévitch. S’ouvre alors une période de fébrilité artistique pendant laquelle l’école se mue en un laboratoire révolutionnaire.

L’exposition Chagall, Lissitzky, Malévitch. L'avant-garde russe à Vitebsk (1918-1922) retrace ces passionnantes années post-révolutionnaires où, loin des métropoles russes, l’histoire de l’art s’écrit à Vitebsk.

El Lissitzky Frappe les Blancs avec le coin rouge 1919 1920 Van Abbemuseum Eindhoenphoto / Peter Cox

À travers un ensemble de deux cent cinquante œuvres et documents en provenance de de la Galerie Tretiakov de Moscou, du Musée d’État russe de Saint-Pétersbourg, des Musées de Vitebsk et de Minsk et d’importantes collections américaines et européennes, l’exposition présente la création de ces trois figures emblématiques - Marc Chagall, El Lissitzky et Kazimir Malévitch - ainsi que les travaux d’élèves et d’enseignants de l’école de Vitebsk, comme Vera Ermolaeva, Nicolaï Suetin ou Ilia Tchachnik.

►►► Les artistes

Marc Chagall ; Ilya Chashnik ; Mstislav Dobuzhinsky ; Vera Ermolayeva ; Robert Falk ; German Fedorov ; Natalia S Gontcharova ; Hanna Kagan ; Wassily Kandinsky ; Lazar Khidekel ; Ivan Kliun ; Gustav Klucis ; Nina Kogan ; Ivan Kudriachov ; Moisei Kunin ; Mikhail Larionov ; El Lissitzky ; Evgenia Magaril ; Kazimir Malévich ; Yuri Pen ; Ivan Puni ; Alexander Romm ; Efim Royak ; Olga Rozanova ; Sergei Senkin ; David Shterenberg ; Vladislav Streminsky ; Nicolai Suetin ; Ivan Tilberg ; Boris Tsetlin ; Michail Wechsler ; David Yakerson ; Lev Yudin.

►►► Commissaire : Mnam/Cci, Angela Lampe

Peter Falk Vitebsk 1921 / photo musee des beaux arts Pouchkine

Cette exposition est réalisée en collaboration avec le Van Abbemuseum, Eindhoven.

Source Centre Pompidou