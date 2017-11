Une recette de Jean-François Piège extraite de son dernier livre : "Les desserts de Jean-François Piège pour tous : recettes superfaciles pour faire aussi bien que le chef " (Hachette Pratique)

Chamonix © Nicolas Lobbestaël / Hachette Cuisine

Pour 15 chamonix / Préparation : 20 min / Cuisson : 16 min

I N G R É D I E N T S

140 g de farine + un peu peu pour les moules

3 g de levure chimique

180 g de sucre en poudre

80 g de crème double

2 ½ œufs (150 g)

Le zeste râpé de 2 oranges

50 g de beurre fondu + un peu pour les moules

1 petit pot de confiture d'oranges

Pour le glaçage

30 g de jus d’orange

100 g de sucre glace

1. Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6)

2. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre, la crème, les œufs et les zestes. Ajoutez ensuite le beurre fondu.

3. Versez la pâte dans des petits moules a muffins beurrés et farinés. Enfournez pour 8 min et démoulez.

4. Déposez les gâteaux sur une plaque et remettez-les à cuire pendant 8 min. Sortez-les du four, mais laissez celui-ci allume.

5. Laissez les gâteaux complètement refroidir, puis évidez-les en découpant le fond avec la pointe d’un petit couteau.

6. Garnissez-les de confiture d’oranges, puis remettez les fonds en place. Disposez les gâteaux sur une grille.

7. Préparez le glaçage : mélangez le jus d’orange et le sucre glace. Versez le glaçage sur les Chamonix et passez les gâteaux quelques secondes au four jusqu’à ce que le glaçage forme une légère croute blanche. Laissez refroidir et dégustez.

►► (Ré)écoutez On va déguster avec Jean-François Piège et Cyril Lignac