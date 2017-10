Une recette taïwanaise de Jean-Christian Jury, invité chez François-Régis Gaudry dans "On va déguster", l'émission gastronomique de France Inter

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Pour 4 personnes

2 cuil. à soupe d’huile végétale

2 cuil. à soupe d’échalotes finement hachées

500 g de champignons shiitakés frais, parés et coupés en petits morceaux

120 g de tofu fumé coupé en dès

4 cuil. à soupe de vin rouge ou de xérès sec

2 .toile de badiane (anis étoilé)

2 cuil. à soupe de sucre brun ou de canne

1 cuil. à café de poivre blanc du moulin

1 cuil. à café de cinq-épices

2 cuil. à soupe de sauce de soja claire

1 cuil. à soupe de sauce de soja foncée

15 cl de bouillon de légumes

350 g de pâtes de riz

1 cuil. à soupe d’huile de sésame

2 ciboules (le vert seulement) hachées, pour garnir

Dans une casserole profonde ou un wok, chauffer l’huile végétale à feu moyen. Y faire revenir les échalotes 5 à 6 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Ajouter les champignons et faire revenir 3 à 4 minutes. Ajouter le tofu ainsi que le vin rouge ou le xérès sec et cuire 3 à 4 minutes, sans cesser de remuer. Ajouter l’anis étoilé, le sucre, le poivre blanc, le cinq-épices, les 2 sauces soja et le bouillon. Porter à petit frémissement et cuire environ 15 minutes, jusqu’à ce que le liquide ait réduit de moitié.

Pendant ce temps, cuire les pâtes de riz selon les indications figurant sur le paquet. Égoutter les pâtes, les verser dans un saladier, ajouter l’huile de sésame et mélanger. Transférer les pâtes dans un saladier de service. Les surmonter des champignons braisés, garnir de ciboules et servir aussitôt.