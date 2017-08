L'étoile sera posée sur Hollywood Boulevard le 24 août. Une consécration pour la star considérée par les Américains comme "le chanteur de variété le plus important du XXe siècle".

Charles Aznavour aux Etats-Unis en avril 2016, après trois ans d'absence. © AFP / STAN HONDA

La légende musicale française Charles Aznavour, à 93 ans, va enfin recevoir son étoile sur la Promenade de la célébrité de Hollywood, le "Walk of Fame". C'est The Hollywood Chamber of Commerce qui attribue ces étoiles.

"La chambre de Commerce d'Hollywood est fière d'annoncer que le légendaire artiste Charles Aznavour recevra la 2.618 ème étoile sur la Promenade de la célébrité jeudi 24 août", selon le communiqué. L'étoile sera posée sur le célèbre Hollywood boulevard, devant un théâtre historique de Los Angeles dédié aux comédies musicales, le Pantages.

Charles Aznavour avait reçu à l'automne dernier une étoile honorifique à l'image de celle qui sera officiellement cimentée sur le "Walk of Fame" le 24 août.

“Charles Aznavour est un artiste populaire connu à travers le monde et aimé de millions de fans de toutes générations", a expliqué Ana Martinez, productrice de ces cérémonies sur le "Walk of Fame".

Charles Aznavour en octobre 2016 © AFP / JONATHAN ALCORN

Charles Aznavour , le Franck Sinatra français

Celui qui a été déclaré par un sondage de CNN et Time en 1998 le "chanteur de variété le plus important du 20e siècle", devant des icônes comme Elvis Presley, Bob Dylan, et Frank Sinatra, a vendu plus de 180 millions de disques et écrit 1.300 chansons dans de multiples langues.

La carrière internationale et américaine de Charles Aznavour a commencé en mars 1963, lorsqu'il donne une représentation au Carnegie Hall de New York. Les Américains le connaissaient en tant qu'acteur dans Tirez sur le pianiste de François Truffaut. Là ils le découvrent chanteur, déclinant son répertoire, en français, mais aussi en anglais "par politesse pour le public".

Auparavant il avait découvert l'Amérique et ses lieux de spectacles en accompagnant Edith Piaf en tournée.

Il a collaboré ou enregistré avec de nombreux artistes américains, tels Fred Astaire, Ray Charles. Il a parfois été qualifié de "Franck Sinatra" français.

Charles Aznavour fréquente Hollywood depuis des années, car il a souvent travaillé aux Etats-Unis. Il est particulièrement populaire à Los Angeles et ses environs où vit la plus grande communauté arménienne en diaspora. Lui qui est né Shahnourh Varinag Aznavourian, en est l'un des plus ardents défenseurs.

Aznavour, comme Maurice Jarre ou Sarah Bernhardt

Charles Aznavour va ainsi rejoindre une petite liste d'artistes français "étoilés". Maurice Chevalier, ou encore Maurice Jarre, et Pierre Monteux, pour les musiciens, les frères Lumière, Maurice Tourneur ou Jean Renoir pour les cinéastes, et Sarah Bernhardt, Leslie Caron, Claudette Colbert et Louis Jourdan pour les comédiens.

L'étoile, ça coûte 30 000 dollars

Les personnes à qui la Chambre de Commerce d'Hollywood accorde une étoile doivent participer à la cérémonie à hauteur de 30 000 dollars au profit de l'association du Hollywood Historic Trust qui entretient le boulevard. En général ce sont les producteurs, fans club ou et autres structures proches de l'artiste, qui contribuent à cette dépense. Charles Aznavour a fait savoir qu'il comptait sur ses producteurs pour régler cette question.

Le Walk of Fame est une idée du Président de la Chambre de commerce d’Hollywood proposée en 1953, dans le but d’entretenir la réputation et le glamour d'Hollywood.

La première étoile fut attribuée le 28 mars 1960 au réalisateur Stanley Kramer et dès 1978 le le Walk of Fame a été classé monument historique par la ville de Los Angeles.