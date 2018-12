En 2108, nous avons dit adieu à Charles Aznavour, Jacques Higelin, Rachid Taha, France Gall, Aretha Franklin, Francis Lai, Maurane.... Emissions spéciales, playlists ou archives, France Inter leur a rendu hommage. (Ré)écoutez-les.

Jacques Higelin, Aretha Franklin, Charles Aznavour, Rachid Taha et France Gall © Getty

Charles Aznavour

180 millions de disques vendus à travers le monde et plus de soixante-dix ans de carrière. Et même si le succès est arrivé un peu tard, Charles Aznavour est l'un des chanteurs français les plus connus dans l'Hexagone et à l'international.

Je n'étais pas fait pour réussir, ni physiquement, ni vocalement, quelle leçon d'espoir !

En décembre 2009, Rebecca Manzoni avait rencontré Charles Aznavour pour Eclectik

Jacques Higelin

Cinquante ans durant, il a traversé notre paysage discographique, du rock au folk en passant par l’expérimental ou la chanson... Poète fantasque et décalé, bête de scène et musicien hors pair, il était l’une des figures les plus emblématiques de la chanson française.

France Inter a consacré une soirée-hommage à Jacques Higelin, présentée par Didier Varrod :

Rachid Taha

Le rock, la musique traditionnelle algérienne, l'électro... Ce touche-à-tout musical avait toujours à cœur de mélanger les musiques et de brasser les genres.

En 2013, il avait accepter l'idée de l'émission Radio Vinyle : laisser une personnalité fureter dans les couloirs de la discothèque de Radio-France, pour y trouver ses disques favoris.

Dans le bac de Rachid Taha, une sélection de musique aux accents rock et orientaux avec par exemple, Robert Mitchum, Ennio Morricone, Brassens, Elvis, les Clash, Oum Kalthoum ou Dahmane El Harrachi.

Aretha Franklin

Elle était la personnalité afro-américaine la plus célèbre au monde, après Martin Luther King. Aretha Franklin, première femme admise au Rock'n Roll Hall of Fame en 1987, est malgré elle un symbole de féminisme et de lutte contre le racisme. Non par son action politique, mais simplement par les choix qu'elle a fait tout au long de sa vie.

Michka Assayas a consacré quatre Very Good Trip à la "reine de la soul"

L'apogée de la fusion soul, country et blues

Le fabuleux voyage d'une voix soul

Les années funk, rock et pop

Le concert idéal aux sources du gospel

Francis Lai

Bien sûr, il y avait les films de Lelouch. Bien sûr, il y avait Love Story, Mais parmi les grands succès de Francis Lai, il y a aussi des chansons pour Piaf ou Montand, au début de sa carrière. Il écrit L'homme de Berlin à la première, en 1960, et la célèbre Bicyclette au second, en 1968. Il travaille aussi pour Dalida, Nicoletta, Petula Clark, Fabienne Thibeault ou Mireille Mathieu. Cette dernière reprendra le thème de Love Story en Une histoire d'amour.

Maurane

"Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de deux ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis... Vous devez vous en douter", écrivait-elle quelques jours avant sa disparition sur sa page Facebook, avant une soirée consacrée à Jacques Brel.

Un album consacré à Jacques Brel, elle y travaillait depuis plusieurs mois. Cet album est sorti en octobre à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort du chanteur.

France Gall

Sur les routes, dans la voiture des parents quand on était gamins, pour beaucoup, c’était la mélodie du bonheur… Depuis janvier dernier… c’est celle de la mélancolie.

Des Yéyés à Berger, les chansons de France Gall rythment nos vies depuis 50 ans. Pour preuve le succès de la comédie musicale Résiste qui il y a deux ans a remis ses plus grands tubes sur le devant de la scène.

Didier Lockwood

Pendant 40 ans, Didier Lockwood n'a cessé d’explorer les richesses de son violon. Dans la musique, il y a ceux qui jouent, et il y a ceux qui jouent et transmettent. Didier Lockwood était de ceux-là.

En juin 2007 il était dans la Récréation de Vincent Josse

