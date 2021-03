La chanteuse et comédienne était au micro de Boomerang pour honorer la mémoire de son père Serge Gainsbourg. Aux côtés d'Augustin Trapenard, pour sa carte blanche, elle a souhaité lire les paroles d'une chanson qu'il avait écrite pour sa mère, Jane Birkin, en 1983 : "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve".

Charlotte Gainsbourg est venue honorer la mémoire de son père décédé il y a maintenant 30 ans. Une photo de Charlotte Gainsbourg aux côtés de ses parents Jane Birkin et Serge Gainsbourg, 1972 © Getty / Alain Dejean / Contributeur

À l'occasion de la journée spéciale, sur France Inter, consacrée à la mémoire du chanteur Serge Gainsbourg, mort il y a 30 ans, le 2 mars 1991, sa fille Charlotte est venue raconter son père pour honorer sa mémoire.

C'est au présent d'ailleurs qu'elle confie les plus beaux souvenirs qu'une fille ait pu partager avec son père, qui plus est l'un des plus grands chanteurs du patrimoine musical français. Il n'y a pas un seul jour où sa présence ne se rappelle pas à elle. Elle se remémore quel homme mystérieux il était, cette personnalité à part, singulière, secrète, sulfureuse, touchante, exprimée par une timidité sans nulle autre pareille. Elle revient sur tout ce qui a contribué à en faire l'un des artistes les plus atypiques, éclectiques de l'histoire musicale française.

C'est pourquoi elle a choisi de lire ces mots, intimes, spécialement écris par son père à sa mère, Jane Birkin, en 1983, dans "Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve" qui lui rappelle tout en même temps ses souvenirs d'enfants réunis avec sa mère et son père. L'une des chansons qui suscitent encore le plus d'émotion en elle tant elle regroupe aussi bien les plus grandes blessures de ses parents, que ce qui a forgé cette incroyable histoire d'amour que Jane Birkin et Serge Gainsbourg ont partagée avant de se séparer.

Ce texte comporte du beau et de la douleur mélangées, ce bonheur qu'ils ont eu de se trouver. C'est de la poésie

"Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve"

Que le ciel azuré ne vire au mauve

Penser ou passer à autre chose

Vaudrait mieux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Se dire qu'il y a over the rainbow

Toujours plus haut le soleil above

Radieux

Croire aux cieux, croire aux dieux

Même quand tout nous semble odieux

Que notre cœur est mis à sang et à feu

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Comme une petite souris dans un coin d'alcôve

Apercevoir le bout de sa queue rose

Ses yeux fiévreux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Se dire qu'il y a over the rainbow

Toujours plus haut le soleil above

Radieux

Croire aux cieux, croire aux dieux

Même quand tout nous semble odieux

Que notre cœur est mis à sang et à feu

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Avoir parfois envie de crier sauve

Qui peut savoir jusqu'au fond des choses

Est malheureux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Se dire qu'il y a over the rainbow

Toujours plus haut le soleil above

Radieux

Croire aux cieux, croire aux dieux

Même quand tout nous semble odieux

Que notre cœur est mis à sang et à feu

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses

J'aimerais que tu te trouves autre chose

De mieux

Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve

Se dire qu'il y a over the rainbow

Toujours plus haut le soleil above

Radieux"

