Dans une interview pour France Inter, Charlotte Gainsbourg annonce son souhait de lancer un nouveau projet d'ouverture de la maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, pour en faire un musée. Depuis la mort du chanteur, l'hôtel particulier n'a pas changé.

La maison de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris © Claudia Schillinger / Flickr / CC

Dans le clip du morceau Lying With You où elle évoque la mort de son père Serge Gainsbourg, Charlotte évolue dans la fameuse maison de la rue de Verneuil, à Paris. Depuis la mort du compositeur, rien n'a bougé. Un mégot de Gitane se trouve toujours dans un cendrier, la ligne fixe sonne toujours dans le vide et les nombreux bibelots sont à leur place initiale.

En 2000, Charlotte Gainsbourg, propriétaire des lieux, a pensé à en faire un musée puis s’est rétractée. De courtes visites ont même été envisagées en 2013. Les portes se ferment définitivement quelque temps plus tard. Charlotte Gainsbourg semble désormais prête à revenir sur sa décision et à transformer l'hôtel particulier de 130 m2 en musée, comme elle l'a confié à Matthieu Culleron.

Ça a énormément de valeur pour moi (...), c'est pour ça que je veux l'ouvrir et en faire un musée, je suis à nouveau sur un projet qui, j'espère, verra le jour. Peut-être pas demain, mais prochainement.