Une recette états-unienne de Jean-Christian Jury, invité chez François-Régis Gaudry dans "On va déguster", l'émission gastronomique de France Inter

Cheesecake orange-gingembre © Sidney Bensimon

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 1 h 30, plus 50 minutes de refroidissement et 3 heures de réfrigération

Pour 1 gâteau de 20 cm de diamètre

Pour la base :

375 g de biscuits au gingembre végans émiettés

8 cl de margarine végétale fondue

Pour la garniture :

720 g de fromage frais végan (p. 30 ou du commerce) à température ambiante

240 g de crème aigre végane à température ambiante

100 g de sucre en poudre extrafin

4 cuil. à soupe de substitut d’oeuf, mélangé à 8 cuil. à soupe d’eau tiède

le zeste râpé et le jus d’1 orange

100 g de sucre en poudre extrafin

Pour le nappage :

200 g de sucre en poudre extrafin

2 cuil. à soupe de gingembre frais râpé

4 oranges pelées, les membranes blanches retirées, les segments séparés

Préchauffer le four à 130 °C (th. 4-5).

Pour préparer la base, réduire les biscuits au gingembre en miettes fines avec le robot muni d’une lame. Transférer dans un saladier et y incorporer la margarine végétale fondue. Tasser le mélange au fond d’un moule à gâteau de 20 cm de diamètre à fond amovible. Réserver 1 heure au congélateur.

Pour préparer la garniture, battre les ingrédients au fouet dans un saladier.

Goûter et rectifier la teneur en sucre si besoin. Verser la garniture sur la base. Enfourner pour 1 h 30 de cuisson, jusqu’à ce que la garniture soit prise. Laisser refroidir 30 minutes sur une grille.

Pour préparer le nappage, mettre le sucre et 15 cl d’eau dans une casserole et chauffer à feu doux-moyen pour dissoudre le sucre. Porter à ébullition puis baisser aussitôt à feu doux et laisser mijoter 3 minutes. Retirer du feu, ajouter le gingembre ainsi que les segments d’orange puis laisser refroidir 20 minutes. Disposer les segments d’orange sur le cheesecake avant de recouvrir de nappage au gingembre. Placer 2 heures au réfrigérateur puis servir.