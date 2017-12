Une recette de Julien Zattara, chef de Bocamexa

4 personnes

2 carrés de chevreau en côtelettes (soit 20 côtelettes environ)

½ oignon émincé

14 gousses d’ail épluchées

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

20cl de crème liquide

Sel et poivre

½ cannette de Chipotle Adobado

Crème d’ail au chipotle :Porter à ébullition les gousses d’ails (3 min), égoutter et recommencer l’opération à deux reprises,Dans une casserole avec 1 cuillère à soupe d’huile faire cuire (2min) l’ail, le chipotle,Rajouter la crème et laisser cuire à feu doux (15min),Sortir du feu et mixer le tout.Dans une poêle mettre l’huile à feu moyen,Saler et poivrer les côtelettes,Mettre dans la poêle l’oignon puis rajouter les côtelettes,Cuire de chaque côté (5min). Servir avec la crème d’ail au chipotle.

