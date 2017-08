Une exposition qui donne la pleine mesure de l’implication des chrétiens d’Orient dans la vie culturelle, politique et intellectuelle du monde arabe.

IMA © Institut du Monde Arabe

L'exposition Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire à l'Institut du Monde Arabe éclaire l'histoire d'une communauté plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient, aux plans tant politique et culturel que social et religieux. Au fil du parcours, des chefs-d'œuvre du patrimoine chrétien sont à découvrir, dont certains montrés en Europe pour la première fois.

Né à Jérusalem, le christianisme s’est rapidement diffusé à tout le Proche-Orient : il s'est implanté en Egypte et dans les actuels Liban, Syrie, Jordanie et Irak. Tout au long de l’Histoire, les chrétiens ont joué un rôle majeur dans le développement politique, culturel, social et religieux de cette région du monde.

Plat représentant saint Julien Mar Elian protecteur de la ville d’Emèse actuelle Homs-Emèse Syrie VIIe siècle, Argent martelé et gravé Coll George Antaki Londres G. Antaki et Axia Art © Aucun(e)

Cette place singulière est ici mise en lumière au travers de périodes charnières : installation du christianisme religion d’Etat, conciles fondateurs, conquête musulmane, essor des missions catholiques et protestantes, apport des chrétiens à la Nahda (renaissance arabe), renouveau des XXe et XXIe siècles. L'accent est également mis sur la vitalité actuelle des communautés chrétiennes du monde arabe, troublée par l’actualité récente.

Une formidable diversité !

Au fil du parcours, l’accent est mis sur la formidable diversité du christianisme, avec ses Eglises copte, grecque, assyro-chaldéenne, syriaque, arménienne, maronite, latine et protestante : chaque facette du christianisme oriental dans ses dimensions orthodoxe et catholique a sa place dans l’exposition.

Stèle représentant Apa Shenoute Sohag Egypte Ve siècle calcaire Coll de sculptures et musée d'Art byzantin Berlin A Voigt © Aucun(e)

Le parcours est jalonné d’œuvres patrimoniales majeures, dont de nombreux chefs-d’œuvre encore jamais montrés. Certains ont été prêtés pour l’occasion par les communautés elles-mêmes. Entre autres merveilles, les Évangiles de Rabula, un célèbre manuscrit enluminé syriaque du VIe siècle, et les premiers dessins chrétiens connus au monde, de Doura-Europos en Syrie, datant du IIIe siècle.

Cartes, maquettes, documentaires et archives diplomatiques mettent ces œuvres en perspective.

Fruit d’un partenariat entre la France et les pays de la Ligue arabe, l’Institut du monde arabe est une fondation de droit privé dont la vocation est de faire connaître – ou mieux connaître –, aux publics français et européen, l’apport du monde arabe à la civilisation universelle et de promouvoir le dialogue entre le monde arabe et l’Occident.

Sources Institut du Monde Arabe