Le co-auteur avec Pierre Christin de "Valérian et Laureline" est décédé ce week-end à l'âge de 83 ans. Le dessinateur Christophe Blain ("Quai d'Orsay", "Isaac le pirate", "Gus"… et plus récemment, "Un monde sans fin" avec Jean-Marc Jancovici) lui vouait une admiration sans borne.

Jean-Claude Mézières en 2007 © Maxppp / FRANCOISE TALLIEU

Il raconte ici quel homme était Jean-Claude Mézières et ce qu'il laisse à la BD.

Christophe Blain : "On dit souvent de Jean-Claude Mézières qu'il avait la tête dans les étoiles. Mais Jean-Claude Mezières était un vrai cow-boy. Dans sa jeunesse, il s'est frotté à la dure - mais exaltante – réalité de la vie de cow-boy au Dugout ranch, dans l’Utah. C'est le seul de notre profession ! Et ça lui donnait une sacrée aura. Il en avait conservé un côté assez pragmatique. Peu de gens le savent, mais la tête de Jean-Claude Mézières était sur la page de garde des albums de Blueberry de Jean Giraud ! Et il avait conservé la photo dans son atelier.

Son trait et son découpage étaient exceptionnels. C'était un dessinateur acharné, mais pas obsessionnel. Il pouvait être marrant, mais il avait son franc parler. Une fois, il m'a donné une véritable leçon de BD. Alors que je dessinais Blueberry, je lui avais montré mon travail, et il avait commencé à m'engueuler : "Tu dessines bien, mais tu ne peux pas mettre le museau de ton cheval au bord de la case !" Sur le moment, j'ai trouvé ça drôle. Mais il avait totalement raison.

Parmi les albums qui m'ont le plus marqué, figurent trois albums de Valerian et Laureline : L'Ambassadeur des ombres, Les Héros de l'équinoxe, et Les Oiseaux du maitre. Je les ai découverts vers 10 ou 11 ans. Ils m'ont tellement imprégné que récemment dans Un monde sans fin, j'ai fait une référence tout à fait consciente au Héros de l'équinoxe. À la fin de cet album, un personnage féminin apparaît. C'est une sorte de mère universelle, extraterrestre, géante. J'en ai fait la mère nature, un personnage très important de ma dernière BD. J'ai même envoyé récemment à Pierre Christin et à Jean-Claude Mézières, une dédicace spéciale qui leur rendait hommage."

D'autres réactions

Le dessinateur de Valérian et Laureline, fut un modèle pour de nombreux auteurs de BD. Ils sont nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux :

Matthieu Bonhomme

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Lepage

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Scott Mc Cloud

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Denis Bajram

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A lire