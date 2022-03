Apparue en 1950, Ulysse, célèbre mascotte du magazine culturel va laisser place, dès le numéro de mercredi, à une version féminine, prénommée Pénélope et dessinée par Pénélope Bagieu.

Ulysse va laisser place à Pénélope. © Télérama / Riad Sattouf - Pénélope Bagieu

C'est une petite révolution, symbolique, dans les pages de Télérama. Le petit bonhomme dessiné qui sourit ou grimace pour illustrer les critiques de films du magazine est remplacé par une femme à partir du numéro de mercredi. Apparue en 1950, cette mascotte emblématique prénommée "Ulysse" (même si beaucoup l'ignorent), ADN de l'hebdo, cède la place à "Pénélope", créée par la dessinatrice Pénélope Bagieu, à partir du numéro de mercredi.

"L'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs montre justement que les gens ont besoin de critique", observe Catherine Sueur, présidente du magazine, selon qui l'hebdo garde "une place essentielle" malgré la multiplication des chroniques culturelles sur internet. Et "nos lecteurs et les professionnels reconnaissent la valeur de nos critiques : une bonne notation dans Télérama a un impact sur les ventes ou les entrées", assure-t-elle.

72 ans de bons et heureux services

À l’origine, Ulysse était la vedette… d'"un film en images (sic) promis par la direction de Radio-Cinéma, l'ancêtre de Télérama, à un lecteur qui lui avait réclamé des "bandes humoristiques" et des "histoires à suivre", raconte le magazine sur son site. Voilà effectivement 72 ans que ce personnage, créé par le dessinateur Omer Boucquey, illustre les pages de Radio-Cinéma depuis son numéro 17 et de Télérama. Ulysse tient son nom de la légende, en rapport avec le prénom de son premier auteur.

Depuis, il a changé de tête plusieurs fois, relooké notamment par le dessinateur Thierry Dalby dans les années 1970, puis dans les années 1980 et en 2011. Lors de ces changements, les lecteurs réagissent parfois vivement et poussent la direction du magazine à apporter des ajustements. 72 ans, "c'est l'âge de la retraite", s'amuse (et justifie) la présidente de Télérama Catherine Sueur.

La version actuelle était signée Riad Saatouf

C'est notamment le cas en 2011, lorsqu'une version très stylisée et minimaliste provoque la grogne du public. Elle avait été rapidement remplacée par la dernière en date, signée par un autre grand nom de la BD, Riad Sattouf. Celui-ci revisite le dessin plusieurs fois, pour arriver à la version actuelle. "C’est amusant de transformer un personnage aussi emblématique, un peu comme s’attaquer au logo de La Vache qui rit", racontait-il à l'époque. "J’ai proposé plein de têtes différentes, j’avais même imaginé d’en faire une fille. Et puis finalement j’ai gardé sa mèche, son petit côté rebelle, Tintin mâtiné de rockabilly."

Ulysse avait quatre expressions

En 1950, son expression varie en fonction de dix critères, de "Ah non !" à "Bravo !", en passant par "Si vous aimez pleurer", "Réveillez-moi", ou "Faute de mieux". Depuis 2011, Ulysse est doté de seulement quatre expressions, de "On n’aime pas" à "On aime passionnément", soit le barème le plus resserré de l'histoire du magazine. Le remplacement d'Ulysse par Pénélope s'inscrit dans un contexte plus large de modification de ce barème de critique, détaille le magazine. Le barème revient à cinq niveaux de notation ("Hélas", "bof", "bien", "très bien", "bravo"), afin d'être plus précis. Pour les programmes télé, radio, livres et spectacles, la meilleure note correspond désormais à quatre "T" au lieu de trois.

C'est Pénélope Bagieu qui en fait une fille

La dessinatrice, grand nom de la BD moderne, dessine régulièrement pour le magazine et son engagement féministe a séduit la direction du magazine. En plus, "on est à une époque où la place des femmes est affirmée, et qu'un tel emblème devienne féminin, ça nous plaisait", explique à l'AFP la présidente de Télérama, Catherine Sueur. "Il fallait une continuité et un personnage expressif", souligne-t-elle.

Les cinq nouvelles expressions de Pénélope. / Telerama / Penelope Bagieu

Pénélope a gardé la petite mèche rebelle

Mais c'est un changement dans la continuité : d'Ulysse à Pénélope, cette mascotte reste dans la tradition homérienne ! Lecteurs et lectrices de Télérama se retrouveront aussi en terrain connu : Pénélope et son design simple ont un air de famille avec Ulysse, dont la célèbre mèche est remplacée par une frange et un chignon. La touche personnelle de Pénélope Bagieu ? Une frange légèrement crantée qui, en cas d’enthousiasme, se soulève.