Les salles sont toujours fermées, les festivals reportés et les soirées parfois longues avec le couvre-feu. Mais Internet fourmille de repères pour celles et ceux à qui les concerts manquent un peu trop.

Bertrand Belin et Prudence lors du concert Hypernuit, le 23 janvier dernier, au studio 104. Six heures de live à réécouter sur franceinter.fr © Radio France / Julien Baldacchino

Difficile de savoir quand nous pourrons retrouver l'atmosphère si particulière des salles de concerts, festivals et autres clubs. La pandémie nous contraint, pour quelques temps encore, à nous passer de musique live, de ses guitares hurlantes et des lumières parfois aveuglantes. Mais tout n'est pas perdu. Voici cinq moyens de voir et d'écouter des concerts, d'aujourd'hui et d'hier, en attendant la réouverture.

Les chaines YouTube des artistes

Depuis le début du premier confinement, nombreux ont été les artistes à rendre disponibles gratuitement certains de leurs concerts sur internet, surtout sur YouTube (parfois sur leurs sites internet). Ainsi vous pouvez trouver en intégralité et en haute qualité les concerts de groupes comme R.E.M., Metallica ou encore Radiohead. Le groupe de Thom Yorke qui pendant les premiers mois de la pandémie a posté sur sa chaine un concert différent chaque mois.

Par le passé, d'autres artistes avaient déjà pris l'habitude de poster des concerts entiers sur leurs chaines YouTube, c'est le cas notamment de Stromae pour son show haut en couleur de la tournée Racine Carrée ou des Américains de The National. Enfin, sont toujours disponibles les lives réalisés par les artistes à la maison depuis le début de la pandémie. C'est le cas de -M-, Mathieu Chedid, dont le dernier concert (avec toute sa famille) date du mois de décembre dernier.

Le livestream, des concerts payants en streaming

De plus en plus en mal de scène, mais aussi de ressources, certains artistes se lancent dans le livestream : une date, une heure, un billet que l'on achète mais à la place d'un concert physique, une diffusion en direct sur Internet. Ainsi le 24 octobre dernier, Billie Eilish a donné un concert en réalité immersive (30 dollars le billet), Damon Albarn et Gorillaz ont donné un concert en direct sur la plateforme LiveNow, Dua Lipa ou encore les coréens de BTS ont également réuni des centaines de milliers de personnes sous cette forme.

Côté français, Matt Pokora a récemment réuni 40.000 personnes pour un live depuis la Seine Musicale. Et le 4 mars prochain, le groupe Dionysos donne rendez-vous sur la plateforme Dice, pour un concert dont le billet est vendu à 15€. Dice qui propose des dizaines de concerts en livestream dans les prochains mois.

La musique électronique en live (gratuit) sur Twitch

Vous connaissez peut-être la plateforme Twitch, pour ses streameurs spécialisés en jeux vidéo. Vous pouvez désormais l'utiliser pour mettre un DJ dans votre salon ! Certains ont décidé de mixer en live sur la plateforme. S'il n'y a pas encore de grands noms, c'est l'occasion de découvrir des artistes, d'autant que Twitch a désormais une page dédiée au "DJ livestream" et qu'un accord passé avec des labels indépendants leur permet de mixer sur des millions de titres libres de droit, sans risque donc d'être bannis de la plateforme. De quoi danser plusieurs heures dans votre salon.

La grande bibliothèque d'Arte Concert

"Plus de 600 concerts en streaming et en accès libre", c'est la promesse d'Arte sur sa section "concert". De la musique électronique au classique, en passant par le rap et la chanson en français, il y en a pour absolument tout le monde. Vous pouvez ainsi voir ou revoir le concert donné par Eric Clapton à l'occasion de ses 70 ans au Royal Albert Hall de Londres en 2015, la folie de David Bowie alias Ziggy Stardust and the Spiders from Mars mais aussi l'énergie folle du groupe français Catastrophe ou le live à la fois électro et acoustique de Thylacine.

Attention en revanche à ne pas louper le coche : la plupart des concerts sur le site d'Arte sont disponibles pour une durée limitée.

Les concerts de Radio France

La musique tient une grande place sur les antennes de Radio France. La Maison ronde s'appelle même désormais "Maison de la Radio et de la Musique". Que ce soit sur les plateformes vidéo (YouTube, Dailymotion) ou en rattrapage sur les sites des différentes chaines, vous pouvez profiter de centaines d'heures de live, qu'ils s'agissent d'extraits ou de concerts entiers. Le tout réactualisé régulièrement, puisque Radio France a depuis plusieurs mois repris les concerts, même s'ils se déroulent bien sûr à huis clos.

Ainsi, vous pourrez écouter le dernier concert d'Inter diffusé le 27 janvier, celui de Jane Birkin avec Étienne Daho ; revoir l'excellent Live à Fip de Tony Allen ; profiter des meilleurs moments du Hip Hop Symphonique 5 enregistré à l'Auditorium de Radio France le 7 novembre sur la chaine YouTube de Mouv' ; ou encore voir en intégralité l'opéra Carmen de Bizet, avec l'orchestre philharmonique de Radio France sur la chaine de France Musique.

À réécouter également, le concert événement diffusé en direct le 23 janvier dernier simultanément sur France Inter, France Musique, France Bleu, Fip et Mouv' : l'Hypernuit, six heures de live non stop avec près d'une centaine d'artistes.