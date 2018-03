Ce dimanche, les amoureux de chanson française commémorent les 40 ans de la disparition de Claude François, un artiste connu pour avoir popularisé en France des standards américains en les reprenant. Mais saviez-vous que Claude François a lui-même beaucoup été repris... et pas que par M. Pokora ?

Une soirée hommage à Claude François en 2008, avec notamment Dany Boon et Arthur H en pattes d'eph © AFP / Xavier Leoty

Vous n'avez pas pu y échapper ces derniers mois : le chanteur de pop M Pokora a rempli les salles de concert de France, en faisant découvrir à son jeune public les standards d'un artiste disparu il y a 40 ans : Claude François. Des tubes les plus dansants comme "Magnolias For Ever" aux ballades comme "Toi et le soleil", toutes remises au goût du jour (comprenez, à grands renforts de synthés et de chorégraphies R'n'B – mais assurément "groovy").

Si vous avez aimé cette reprise, et peut-être surtout si vous ne l'avez pas aimée, alors celles qui vont suivre pourraient vous plaire. Car elles sont signées par des interprètes dont on n'attendait pas forcément une reprise de Claude François. Sont bien évidemment exclues toutes les reprises de "Comme d'Habitude", de Michel et Jackie Sardou à Sid Vicious.

1 / Juliette Greco, "Le jouet extraordinaire"

Aussi improbable soit cette reprise, elle a bien existé, et a même été enregistrée sur un disque... qui n'est jamais sorti ! En 1966, pour le 1er avril, un directeur artistique de la maison de disques Philips, Claude Dejacques, invite les artistes phares du label à échanger leurs chansons, le temps d'un enregistrement. Et c'est ainsi que Juliette Gréco s'est retrouvée à chanter les "Zip" et "Bap" du "Jouet extraordinaire" de Claude François, chanson adaptée d'une comptine américaine. Cloclo, lui, reprenait sur ce disque "Que c'est triste Venise" de Charles Aznavour.

Une reprise qui a le mérite de faire assez facilement oublier celle de Remy Bricka, l'homme orchestre.

2 / Clarika, "Le mal-aimé"

Autre temps, autre ambiance. En 2008, alors que les albums de reprises reviennent en force (Léo Ferré, Jacques Brel ou Michel Delpech y ont eu droit), une bande d'artistes loin d'être estampillés comme des héritiers de Claude François se lancent dans une série de reprises façon "nouvelle scène française". On y retrouve donc Jeanne Cherhal interprétant "Une petite larme m'a trahi", Alexis HK dans un "Belles Belles Belles" très reggae, une version jazzy de "Chanson populaire" par Vincent Baguian, ou cette reprise très intimiste du "Mal Aimé" par Clarika.

3/ Arthur H, "Cette année là"

Encore une association étonnante que celle de Arthur H et sa voix rauque et de la chanson dansante "Cette année-là". Et pourtant, celle-ci a bien eu lieu, une seule et unique fois, lors d'une soirée hommage à Claude François en 2008, aux Francofolies de La Rochelle (à l'époque, donc, pour les 30 ans de sa disparition). Heureusement, des spectateurs ont pu capturer cette prestation, dont aucun enregistrement "officiel" n'est disponible. Et c'est bien dommage : on aurait adoré voir cette tenue disco de plus près.

4 / Barbara, "Même si tu revenais"

Barbara chantant du Claude François ? C'est une blague ? La réponse est oui ! Comme la reprise signée Juliette Greco, cette version de "Même si tu revenais" faisait partie du projet du 33 tours-gag imaginé par Claude Dejacques chez Philips en 1966. Retrouvée à la fin des années 80 par un fan de la chanteuse, elle a fini par paraître sur Internet. Il y a quelques mois, France Inter a rencontré son découvreur.

5 / Alain Souchon, Pierre Souchon, Ours, Vincent Delerm, "Le lundi au Soleil"

La famille Souchon et Vincent Delerm au piano, réunis dans un studio de la Maison de la Radio pour une reprise inédite, jusque là, c'est un quatuor parfait pour France Inter. Mais pouvait-on se douter que cette reprise serait celle d'une chanson de... Claude François ? C'est improbable, et pourtant, ce fut le cas, dans La Bande Originale de Nagui, le 11 février 2016.

A noter que Vincent Delerm a aussi repris, seul sur scène, la chanson, au piano.

[Bonus] "Belles belles belles" par Début de Soirée

On ne peut pas vraiment dire que cette reprise soit improbable, ni même que l'on attendait pas du duo "Début de Soirée" ("Nuit de Folie") une reprise de Cloclo. A vrai dire, le plus surprenant dans cette chanson-là, c'est peut-être le fait de découvrir que Début de Soirée avait enregistré d'autres titres. Appréciez l'esthétique du clip, ainsi que les "shoubidouap" et le passage en rap.