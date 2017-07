Pendant plus de 30 ans le Cirque Plume a puisé son inspiration dans son environnement naturel : la Franche-Comté.

Stéphane Capron a rencontré Bernard Kudlak, co-fondateur du Cirque Plume. Dans le dernier opus de la compagnie, il vous invite à un voyage dans une forêt durant les quatre saisons de l'année. Poésie et mélancolie sont comme à l'accoutumée au rendez-vous dans ce spectacle intitulé "La dernière saison."

On n'a pas fait notre carrière avec l'urbain, mais avec notre amour de la vie, du soleil, du vent et de la forêt.

Ces nouveaux numéros totalement renouvelés seront présentés dans toute la France pendant au moins deux ans avant que le Cirque Plume ne range définitivement son chapiteau.

On est une société où les jeunes ont du mal à trouver une place. Et les vieux s'accrochent. Et bien nous, on va pas s'accrocher.