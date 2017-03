Les recettes d'Alessandra Pierini extraites du livre LE CITRON, dix façons de le préparer. Alessandra Pierini (ed. Epure)

Citrons confits © Getty

Pour 8 citrons.

10 citrons bio

200 g de gros sel

3 feuilles de laurier

1/2 cuillère de baies de genièvre

Prenez 8 citrons et lavez-les. Coupez-les en 4, pas complètement, avec 2 incisions croisées, en les laissant toujours unis à la base. Ouvrez-les comme une fleur et saupoudrez- les de sel.

Rangez les citrons côtes à côte dans un pot en verre, ils doivent être bien serrés, saupoudrez les avec le sel restant, le laurier et les baies de genièvre. Recouvrez le pot avec un linge et laissez reposer au frais pendant 24 heures. Ensuite, versez sur les citrons salés le jus des deux restants mélangé à l'eau en quantité suffisante pour les recouvrir. Fermez le pot avec un couvercle et laissez l’ensemble reposer pendant un mois en veillant toujours que l'eau les recouvre, complétez si nécessaire. Une fois le pot ouvert, conservez les citrons dans un endroit frais et à l'abri de la lumière et consommez-les dans les deux mois. Au moment de vous en servir, rincez-les bien, utilisez-les entiers ou uniquement la peau en tranches très fines. Il suffit d'une petite quantité pour avoir un parfum fort et persistant.

► ECOUTEZ : On va déguster - Pressons le citron