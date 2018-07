Journaliste, écrivain, cinéaste... jamais dans la demi-mesure, Claude Lanzmann restera le réalisateur d'un monument du cinéma : "Shoah". En 2011, il était l'invité de François Busnel dans "Le Grand entretien" l'occasion de découvrir le parcours d'une vie.

Claude Lanzmann © AFP

Les années de Résistance

Comment s'engage-t-on dans la résistance à 17 ans à Clermont Ferrand ? Pourquoi rejoidre le parti communiste et que s'set-il passé entre Claude Lanzmann et son père, lui aussi résistant.

Les temps modernes

En 1952, Claude Lanzmann intègre Les temps Modernes, la revue créé par Jean-Paul Sartre avec qui il travaille au quotidien, mais il devient parallèlement l'amant de Simone de Beauvoir. Comment s'organise cette existence assez original au cœur des années 50 ?

Shoah

Si j’avais pu ne pas nommer mon film, je l’aurais fait

Cinéma, avec ce qui reste l'oeuvre cinématographique définitive sur l'extermination du peuple juif pendant la seconde Guerre Mondiale. Comme Claude Lanzmann a-t-il réussi à faire parler les témoins, non seulement les victimes, mais aussi les tortionnaires, c'est à dire les anciens nazis. Récit d'une enquète existentielle et coulisses d'un des plus grand films de l'histoire du cinéma.

La guerre d'Algérie

Dans ce 4ème épisode, il est question du général de Gaulle, de l'Algérie et de la décolonisation. Claude Lanzmann a toujours lutté contre les idées du général néanmoins avec une réelle admiration pour l'homme. Il raconte la lutte contre le colonialisme et la peine de mort à travers la revue Les temps modernes.

