Invitée de l'émission Boomerang, la plasticienne, photographe, et membre de l'Oulipo (L'Ouvroir de littérature potentielle), a choisi pour sa carte blanche de lire un texte inédit, clin d'œil et hommage au célèbre "Je me souviens" de Georges Perec.

'Je me demande' par Clémentine Mélois © Getty / Jose Luis Pelaez Inc

Je me demande quel temps il va faire demain

Je me demande ce que j’ai bien pu faire de mon stylo

Je me demande si j’ai vraiment compris le concept d’épochè phénoménologique

Je me demande si maintenant, Gérard Depardieu peut se promener incognito derrière un masque

Je me demande si mon père va guérir

Je me demande en quoi les nombres remarquables sont si remarquables

Je me demande pourquoi je grossis toujours des fesses et jamais des seins

Je me demande pourquoi les gens se mettent à dire « belle journée »

Je me demande si Arthur Rimbaud avait l’accent ardennais

Je me demande si un merle peut comprendre un rouge-gorge

Je me demande ce que je ferais s’il ne me restait qu’une semaine à vivre

Je me demande pourquoi les acteurs dans les séries françaises ont toujours l’air fâché

Je me demande si les moments heureux peuvent se revivre encore

Je me demande pourquoi mes cakes aux olives sont toujours un peu sec

Je me demande si tu m’aimes encore

Je me demande pourquoi les poèmes de Perros me bouleversent autant

"Choses que je croyais perdues

et qu'une eau nouvelle

retrouve cailloux bloqués dans un ruisseau

qui attendiez l'autre printemps

pour reprendre l'âpre aventure

je ne vous imaginais plus

et vous me redonnez à vivre

Que suis-je quand vous n'êtes pas ?"

Je me demande combien de personnes en ce moment même sont en train de dormir, de mourir et de faire l’amour, combien souffrent et combien sont heureux

Je me demande pourquoi mon voisin de TGV a trouvé que c’était une bonne idée d’emporter un sandwich au thon pour le déjeuner

Je me demande si je vais y arriver

Je me demande comment s’appelait l’inventeur du boomerang

Je me demande s’il y a un chouette film ce soir à la télé

Je me demande où tu es quand tu as l’air ailleurs

Je me demande quelle serait la meilleure arme en cas d’attaque de zombies

Je me demande en quoi je crois

Je me demande parfois si je ne me pose pas trop de questions"

