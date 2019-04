Le théâtre immersif arrive à Paris avec Close. Les 5500 billets se sont arrachés comme des petits pains. C'est l'occasion pour les spectateurs d'être aussi acteurs d'une pièce. Le spectacle se joue à guichet fermé jusqu'au 5 mai.

Close © Alessandro Clemenza

Le concept du théâtre immersif fait fureur à New-York depuis 2011. Sleep No More est devenue une pièce mythique. Cette production théâtrale inspirée par l'histoire de _Macbeth c_réée par la compagnie britannique Punchdrunk est présentée dans un bâtiment de cinq étages nommé McKittrick Hotel. Pour cette création en France, la compagnie Big Drama a pris possession d'un bâtiment dans le 11e arrondissement sur 700m2 et 3 niveaux dont l'adresse n'est délivrée qu'au dernier moment aux spectateurs pour maintenir le suspens.

Cette nouvelle forme de théâtre demande aux acteurs d'être en permanence en interaction avec le public qui déambule dans le décor, un peu à la manière d'un Escape Game. Ici, les spectateurs sont propulsés en 1917, dans le cabaret Phénix, où ce sont parfois les hommes qui se maquillent, et toujours les femmes qui commandent. Ils sont conviés au mariage de Blanche. La production propose deux types de billets d'entrée ( à 38 et 58 euros). Pour les spectateurs VIP, l'expérience immersive est encore plus poussée car ils doivent influer sur l'action du scénario par un vote.

Pour ce faire discret, chaque spectateur porte un masque. Les invités du mariage sont libres de déambuler dans ce cabaret libertin, où l'on peut visiter des chambres privatives ! Les scénaristes, dont Aline Raynaud, ont écrit une centaine d'heures d'histoires.

Il y a deux-tiers du spectacle qui est improvisé tous les soirs. Les comédiens réagissent par rapport à l'ambiance de chacune des représentations. Ils maîtrisent parfaitement leur personnage et peuvent réagir à toutes les interpellations du public.

Cette production touche un public plus jeune que la moyenne des spectateurs se rendant au théâtre, ce sont en grande majorité des trentenaires, attirés par l'aventure nouvelle et le mystère de cette maison close. Les comédiens jouent avec beaucoup de tact. Aucun spectateur n'est contraint à entrer dans l'action, et peut très bien rester en dehors du scénario en sirotant par exemple du champagne au bar ! Devant le succès rencontré par Close, la société de production Big Drama cherche déjà un autre lieu à Paris pour prolonger l'expérience.