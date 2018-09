Cécile de France, Agnès Desarthe, Miossec, Morgan Freeman et Vanessa Paradis : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Chanter, un anti-stress bien efficace © Getty

Cyril Marchan a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

10 min Le best of de Boomerang (15 septembre 2018) Par France Inter

Lundi 10 septembre : Cécile de France

Elle est comédienne et elle a joué chez les plus grands, des frères Dardenne à Clint Eastwood en passant par Cédric Klapish ou Claude Miller. Elle est à l'affiche de "Mademoiselle de Joncquières". De la fraîcheur, de l'engagement et de la franchise avec Cécile de France.

J'ai l'impression de faire partie du système. A côté de mes parents, ma soeur, je suis vraiment une grande bourgeoise

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Cécile de France

Mardi 11 septembre : Agnès Desarthe

Du recul, des doutes, mais aussi un certain humour ! Dans son nouveau roman, "La chance de leur vie", à travers le portrait d'une femme discrète mais qui n'en pense pas moins, Agnès Desarthe saisit un instantané des Etats Unis avant l'élection de Donald Trump !

Aussi bizarre que vous soyez, il y a toujours une case pour vous accueillir, maintenant. Une case, c'est la fin de la liberté

► Lire un extrait

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Agnès Desarthe

Mercredi 12 septembre : Miossec

Voilà plus de vingt ans qu'il fait souffler sa mélancolie bretonne sur la chanson française. Le nouvel album de Miossec, "Les rescapés" sort le 28 septembre. Des textes qui rapprochent et un son organique, de la délivrance, de l'humanisme, un peu de politique et surtout de la musique !

Je suis d'un optimisme assez crétin. Il y a toujours une aspiration à du mieux.

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Miossec

Jeudi 13 septembre : Morgan Freeman

C'est un monstre sacré du cinéma américain, auquel le Festival de Deauville rendait hommage le week-end dernier ! Figure de l'émancipation, incarnation d'une page de l'histoire de Hollywood, personnalité engagée, Morgan Freeman nous livre sa vision du monde et de l'art.

Je dis à mes enfants : si vous voulez vous envoler, il faut avoir le courage de sauter de la falaise

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Morgan Freeman

Vendredi 14 septembre : Vanessa Paradis

À la fois très présente et pourtant d'une discrétion à toute épreuve, elle a choisi Boomerang pour parler, en exclusivité, de son nouvel album qui fera l’événement cet automne. De l'intime, de l'Italie, des mots simples, du live, et surtout de l'amour, avec Vanessa Paradis

Chanter, c'est comme rire ou faire l'amour, c'est la chose qui fait le plus de bien au monde

(Ré)écoutez l’intégralité de Boomerang avec Vanessa Paradis