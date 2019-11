Alors que paraît le 22e album des aventures du félin le plus drôle du monde (« La Rumba du Chat » chez Casterman), retour en dessin, sur la naissance du personnage Chat (en 1983 dans le Journal le Soir et 1986 en albums chez Casterman) et sur son évolution jusqu'à aujourd'hui.

Détail de "La Rumba du chat" de Geluck © Casterman

A quelques mois de l'hommage monumental au Chat - avec l’installation d’une vingtaine d'impressionnantes statues du chat d’avril à juin 2020 sur les Champs-Elysées à Paris - il était temps de s’interroger sur la naissance de ce personnage qui promène son regard amusé et amusant sur le monde depuis 36 ans.

Comment est né le Chat ? La réponse en dessin de Philippe Geluck

« J’ai dessiné la première fois Le Chat en 1980. Enfin, quand je dis le Chat, c’était plutôt, un chat. Sur notre carton de mariage, j’avais représenté une jolie chatte avec les yeux papillonnants et un grand sourire. Quand on ouvrait le carton, on voyait qu’il y avait un chat derrière qui lui « offrait ses hommages »… C’était pour remercier pour les cadeaux offerts à l’occasion de notre mariage. Cela a fait rire tout le monde.

Trois ans plus tard, à la naissance de notre fils Antoine, j’ai dessiné le couple de chats amoureusement enlacés avec un bébé chat devant eux.

Et encore trois ans après, en 1986, le journal Le Soir a fait appel à trois dessinateurs pour inventer un personnage. J’ai proposé un chat inspiré de celui du carton de mariage. Je lui ai mis un veston, plutôt même un manteau et une cravate et je lui ai fait dire des bêtises. Il faut bien appeler les choses par leur nom !"

La suite de l'histoire du Chat en vidéo :

Ci-dessous, quelques images

La Rumba du Chat est paru chez Casterman. Dans ce dernier album, il est question de patch anti-viande pour les végétariens, de réflexions sur le 9e art et de discussions entre statues sur l’Arc de triomphe…

Dessin tiré de "La Rumba du Chat" de Philippe Geluck / Casterman

Extrait de "La Rumba du chat" de Philippe Geluck / Casterman