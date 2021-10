Balzac est à nouveau en haut de l'affiche avec deux films, librement inspirés de son œuvre, qui font étonnement écho à l'actualité. La liberté des femmes d'un côté et les fake news de l'autre. Cette appétence des réalisateurs pour le maître du roman français remonte aux débuts du septième art.

Honoré de Balzac © Getty

S'il avait vécu un siècle plus tard, Honoré Balzac aurait sans doute été metteur en scène. Sa façon minutieuse de planter les décors, de décrire les costumes et d’agencer les dialogues, en font l'un des auteurs les plus adaptés à l'écran.

Eric Rohmer dans la préface de "La Rabouilleuse" (POL, 1992) qu'il a rédigé, écrit :

On n'adapte pas Balzac, on s'adapte au monde avec lui. Ce qui est grand chez Balzac, c'est que, tout simplement, il nous ouvre au monde et, du même mouvement, nous ouvre à l'art. Et le monde le lui rend bien.

"Le cinéma a toujours eu la tentation d’illustrer Balzac, mais a eu beaucoup de mal à imposer sa propre vision de son univers", écrit Anne-Marie Baron dans la revue L'Année balzacienne, où elle évoque également le travail d'Eisenstein sur l'œuvre de Balzac.

Eisenstein avait trouvé un nom pour baptiser l’ensemble des procédés visuels "pré-cinématographiques", que l'on trouve dans la littérature et la peinture : le cinématisme. Sa théorie est simple : on peut analyser les productions artistiques antérieures à l’invention du cinématographe en termes cinématographiques. Il s'est beaucoup intéressé à Balzac et a pris pour exemple dans l’un de ses cours, la mise en scène d’un passage du "Père Goriot", l’arrestation de Vautrin.

Plus d'une centaine d'adaptations

La toute première à avoir adapté Balzac au cinéma est une pionnière du cinéma que l'on redécouvre depuis quelques semaines grâce à une BD de Catel & Bocquet. C'est Alice Guy. "La marâtre" qu'elle tourne en 1906 est une adaptation de "La Cousine Bette".

Le film, produit par la société Gaumont, dure 7 minutes. Il met en scène un couple : un veuf et sa seconde femme qui s'avèrera être la marâtre qui terrorise son beau-fils. Les scènes sont tournées en studio, dans l'appartement du couple, vraisemblablement en lumière naturelle puisque les ombres ne sont pas raccords d'une scène à l'autre.

"Baisers volés" de François Truffaut

Grand lecteur de Balzac, François Truffaut s'est inspiré du "Lys dans la vallée" pour ce troisième volet des aventures d'Antoine Doinel. Antoine prêt à rejouer les amours de Félix et Mme de Mortsauf, surtout quand cette dernière a les traits de madame Tabard, alias Delphine Seyrig. Mais Fabienne Tabard n'est pas dupe : "J’ai lu 'Le Lys dans la vallée', dit-elle, je suis comme vous, je trouve que c’est très beau, mais vous oubliez une chose c’est que Mme de Mortsauf aimait Félix de Vandenesse, ce n’est pas une belle histoire d’amour, c’est une histoire lamentable parce que, finalement, elle est morte de n’avoir pas pu partager cet amour avec lui…"

La cas Rivette

"Au début des années cinquante, Éric Rohmer m’avait dit : 'Quand on veut faire des films, il y a deux écrivains qu’il faut lire : Balzac et Dostoïevski'. J’ai lu Dostoïevski tardivement. Quant à Balzac, je l’ai découvert une nuit d’insomnie, en tombant sur "Une ténébreuse affaire". Ce roman m’a converti et m’a donné la clef pour lire l’ensemble de son œuvre". Voilà ce qu'il déclarait dans la "Nouvelle revue française", en 1996. Le réalisateur, Jacques Rivette, a puisé trois fois dans l'œuvre de Balzac.

1971 - "Out 1 : Noli me tangere" est inspiré de l'"Histoire des Treize"

1991 - "La Belle Noiseuse" d’après "Le Chef-d’œuvre inconnu"

2006 - "Ne touchez pas la hache" d’après "La Duchesse de Langeais".

"Les dates des trois œuvres inspirées, de manière plus ou moins affirmée, de La Comédie humaine, écrit Francesca Dosi dans "L'Année balzacienne", nous montrent que Rivette s’attaque à Balzac à une vingtaine d’années de distance, ce qui témoigne d’une méditation constante sur l’écrivain."

Le palmarès

Une soixante de films pour le cinéma, quasiment autant pour le petit écran, Balzac est une mine. Parmi les œuvres les plus adaptées, le champion toute catégorie est "La peau de chagrin" avec 7 long-métrages, 2 téléfilms et 5 opéras. Suivent "Eugénie Grandet" (8 adaptations), "La duchesse de Langeais" (7), "Le père Goriot" : 6 ( ainsi qu'un feuilleton radio sur France Culture et une BD) et "Le colonel Chabert" (6).

Une dizaine d'autres œuvres ont inspiré les scénaristes ("La cousine Bette", "La rabouilleuse", "Ferragus", "Le cousin Pons", "César Birotteau", "Gobseck"...)

