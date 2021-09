Alors que le superbe "Le Sommet des dieux" sort en salles, retour sur l’histoire du film d'animation de Patrick Imbert, et sur le travail d’adaptation incroyable effectué sur cette bande dessinée à suspense ultra poétique.

Détail de l'affiche "Le Sommet des dieux" de Magali Pouzol, et Patrick Imbert d'après le manga de Jiro Taniguchi © Julianne Films/Folivari/Melusine productions

Une histoire d’alpinisme

La question est récurrente face aux exploits des plus grands athlètes dans les hauteurs : pourquoi se mesure-t-on à la montagne au risque de sa vie ? Réponse : une excitation inexplicable, dont on ne peut plus se passer une fois qu’on y a goûté...

Le Sommet des dieux raconte une double quête magnifique :

l'ascension des cimes pour l’alpiniste Habu Jôji

les recherches d’un journaliste, Fukamachi, pour retrouver l’appareil photo Kodak Vest Pocket utilisé par l'explorateur anglais George Mallory lors de son expédition sur l'Everest en 1924 - une trouvaille qui changerait l’histoire de l’alpinisme.

Deux exceptionnels dépassements de soi extrêmes dans un décor montagnard très bien rendu à l’écran.

Un film d’animation aux origines anciennes

A l’origine de cette histoire, un roman. Celui de Baku Yumemakura. Inspiré par sa rencontre avec l’alpiniste japonais Kuniaki Yahigara, le leader d’une expédition sur l’Everest en 1985. L'écrivain publie en 1994 le roman Le Sommet des dieux qui évoque le parcours d’Habu Jôji, un montagnard bourru, inspiré du trompe-la-mort Yahigara.

Quelques années plus tard, entre 2000 et 2003 au Japon puis en 2004 en Europe, Jiro Taniguchi l’adapte et publie un manga en cinq tomes.

Un livre culte en France couronné en 2005 à Angoulême.

Le scénariste Jean-Charles Ostorero (Julianne Films), amateur de montagne, a l’idée de le porter à l’écran. Il en parle au producteur Damien Brunner (Le grand méchant renard…). En 2015, des studios français (Julianne Films, Folivari, Melusine Productions) décident de l’adapter en animation sur grand écran.

Une négociation des droits "facile"

Damien Brunner raconte : "Si Taniguchi est un auteur respecté au Japon, en revanche, il n’est pas un énorme vendeur de livres." Quand Jean-Charles a eu l'idée d'adapter Le Sommet des dieux, il a appelé une Française vivant au Japon, Corinne Quentin, qui était en contact avec la famille de l’auteur de Quartier lointain. Ensuite, même si ce fut long, cela n’a pas été compliqué.

Jiro Taniguchi (décédé en 2017) nous a fait confiance et ne nous a pas imposé de style. Il a juste regardé un peu ce qu’on faisait, et a apprécié que nous prenions une direction pertinente et respectueuse de son livre".

Coté réalisation, un parti pris radical

Patrick Imbert, le réalisateur formé à "l’école" de Benjamin Renner sur la réalisation d’Ernest et Célestine et du Grand méchant renard, explique : "Avec Magali Pouzol et Jean-Charles Ostorero, les scénaristes, nous nous sommes emparé de plus de 1000 pages de BD. Ce n’était pas possible de tout garder. Seuls des passages des premiers et deuxième tomes et une partie du dernier ont été conservés."

L’histoire a été réécrite pour la rendre plus rythmée. "Et pour garder l’intensité, nous n'avons pas hésité à monter, remonter, et couper jusqu’à la dernière minute !"

Dans le Sommet des dieux, les sensations liées à la montagne sont particulièrement bien rendues : le froid, l’humidité, la peur, le vertige… Tout y est ! Pour cela, explique Patrick Imbert, "nous avons joué avec la grammaire du cinéma d’animation : le dessin, la lumière, le décor, le son, le cadrage, le rythme, les couleurs… Et surtout la musique ! Créée par Amine Bouafa, elle joue un rôle majeur." Dernier secret de fabrication : "nous avons toujours gardé à l’esprit que l’idée que la montagne est un personnage à part entière."

