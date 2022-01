Une question posée par Louis, 5 ans et demi, au répondeur des P'tits bateaux, l'émission de Noëlle Bréham qui répond aux questions des enfants. La réponse du docteur vétérinaire François Moutou.

Les écureuils retrouvent leurs réserves par hasard et grâce à leur odorat © Getty / Persley Photographics

Des provisions variées

François Moutou : "L'écureuil n'enterre pas que des noisettes ! Parmi ses réserves, on trouve aussi des champignons, un certain nombre de plantes, de végétaux qu'il a ramassés. Plus que des noisettes, il va manger des graines de conifères, des pignons de pin.

C'est amusant de voir un écureuil s'accrocher par les pattes dans un pin pour cueillir la pomme de pin. II se remet ensuite dans le bon sens, puis assis sur ses fesses, il tourne la la pomme de pin entre ses petites mains. Ensuite il prend les petites écailles une par une, et il mange les graines une par une.

Il tombe sous lui, en permanence, des écailles, et des petits bouts de végétation. Cela fait du bruit. Parfois, en forêt, on l'entend très bien. Si on le retrouve on peut passer une heure à regarder un écureuil faire son déjeuner.

Retrouver ses réserves... par hasard

Les écureuils font des provisions pour la mauvaise saison. Et on pense qu'ils oublient quelquefois les noisettes, les noix ou les graines qu'ils ont cachées.

Comme ils se baladent souvent sur le même petit morceau de forêt, ou le même jardin, ils creusent un peu partout, et ils finissent, peut-être un peu par hasard, par retrouver une partie de ce qu'ils ont caché.

Mais leur oubli est fécond. Si elles sont bien enterrées, les graines peuvent germer. Les écureuils font donc beaucoup de bien à la forêt parce qu'ils vont permettre, de bien planter des graines. Et cela peut donner naissance à un arbre qui, plus tard, pourra nourrir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de l'écureuil qui a enterré la première graine.

L'écureuil a un odorat, mais il marche surtout à la vue ,

L'écureuil appartient à une espèce diurne. La nuit, il se couche dans le petit nid qu'il s'est fabriqué proche du tronc. Donc, il lui faut une bonne vue pour sauter entre les branches et ne pas se tromper, évaluer les distances, mais aussi être capable de distinguer les graines qui sont mures de celles qui ne le sont pas. Mais on pense qu'il retrouve aussi une partie de ses provisions grâce à l'odorat. Quand il creuse, il retrouve l'odeur de ces graines, et surtout de son propre passage pour les enterrer.

Avec : le docteur François Moutou est docteur vétérinaire. Il a travaillé sur diverses maladies communes aux humains et aux animaux pour mieux les comprendre et les prévenir. Il est mamalogiste : Il s'occupe des mammifères. Il est président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères.