Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, puis Buzz Aldrin, prennent la pose dans leur scaphandre à côté d'un drapeau américain. A quelques semaines du cinquantenaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune, Maema, huit ans, pose la question de la possibilité d’un drapeau posé et flottant sur le satellite de la Terre.

Un drapeau sur la Lune peut-il flotter ? Ici Buzz Aldrin en juillet 1969 à coté du drapeau américain © Getty / The LIFE Picture Collection

La réponse de Christophe Bonnal, ingénieur, expert à la direction des lanceurs du CNES :

« La question de Maema est intéressante car sur Terre, pour qu’un drapeau flotte, il faut qu’il y ait du vent. Et pour qu’il y ait du vent, il faut qu’il y ait de l’atmosphère (enveloppe gazeuse). Or sur la Lune, pas d’atmosphère, donc pas de vent !

Pour les puristes : en fait, il y a un tout petit peu d’atmosphère. C’est une atmosphère extrêmement ténue. On trouve quelques atomes par-ci par-là. Notamment quelques molécules de dégazage des cailloux qui sont chauffées par le soleil. Au total, l’atmosphère de la Lune représente 25 tonnes, presque rien. En tous les cas, pas assez pour faire flotter un drapeau.

Donc pour qu’un drapeau flotte, il faut tricher

Il faut mettre une barre horizontale sur le drapeau. On ne le voit pas bien, mais si on regarde de plus près les drapeaux des missions Apollo, on voit cet artifice. D’ailleurs, sur Apollo 15 (1971), ils ont cassé la barre. Donc on voit sur les clichés que le drapeau n’est pas brillant, qu’il est à moitié horizontal et qu’il flanche sur l’autre moitié. C’est comme ça qu’on peut tricher.

C’est amusant, si on regarde les photos à plusieurs jours d’intervalle le même drapeau sur la lune, il a exactement les même plis, car il n’y a rien pour le faire changer.

Un fois il a réellement été balayé par un souffle de vent

Le drapeau d’Apollo 11 était planté pas très loin du LEM, le module lunaire (véhicule spatial américain). Quand les astronautes ont redécollé de la Lune, le souffle de la fusée du LEM a couché le drapeau. Les fois suivantes, ils ont décidé de mettre le drapeau un peu plus loin.

Tellement loin que sur Apollo 12 (la mission avec Al Bean, novembre 1969), ils font deux sorties sur la Lune. La première : ils sortent, ils plantent le drapeau, ils reviennent dans le LEM qu’ils avaient repressurisé (ils avaient remis de l’atmosphère) de manière à pouvoir retirer leur scaphandre et pouvoir dormir un peu.

Après s’être reposés, ils ont remis leur scaphandre, donc, ils ont à nouveau dépressurisé, chassé l’air qui était dans le LEM, de manière à pouvoir ouvrir la porte pour aller sur la Lune. Quand ils ont ouvert la porte, il restait encore un peu d’atmosphère et on a vu le drapeau qui flottait grâce au peu de vent du LEM, mais c’était exceptionnel ! Mais à parier qu’un drapeau peut flotter sur la Lune... on peut parfois gagner !"

Aller + Loin

Christophe BONNAL, est ingénieur, expert à la direction des lanceurs du CNES, il préside les commissions Débris spatiaux de la Fédération internationale d'aéronautique (FIA) et de l'Académie internationale d'astronautique (AIS). Il est l’auteur de Pollution spatiale, l’état d’urgence chez Belin.

