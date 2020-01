La Bande Dessinée à l'honneur mardi 28 janvier 2020

Complètement BD une journée spéciale © Radio France / Julien Mougnon

Depuis plusieurs années, France Inter s’inscrit dans une politique de soutien de la bande dessinée, art devenu très populaire qui séduit désormais des millions de lecteurs en donnant régulièrement la parole aux auteurs, aux dessinateurs et aux éditeurs. En ce début d'année placée sous le signe de la bande dessinée, France Inter consacre toute une journée au 9ème art.

Mardi 28 janvier, le programme « Complètement BD » :

France Inter renforce également son dispositif BD du 27 janvier au 1er février avec :

► Popopop à 16h, Antoine de Caunes et Charline Roux invitent un auteur de BD chaque jour :

Lundi 27 janvier : Juanjo Guardino et Alain Ayroles pour Les Indes fourbes aux Ed. Delcourt

et pour Les Indes fourbes aux Ed. Delcourt Mardi 28 janvier : Robert Kirkman , l’auteur de The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies…

, l’auteur de The Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies… Mercredi 29 janvier : Blutch et Robber pour la sortie de la BD Tif et Tondu chez Dupuis

pour la sortie de la BD Tif et Tondu chez Dupuis Jeudi 30 janvier : Christian Rossi auteur de La ballade du soldat Odawaa chez Casterman

► Par Jupiter ! à 17h avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek

Vendredi 31 janvier en public et en direct du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême avec Guy Delisle auteur de Ici et Ailleurs aux Ed. L’association

► La librairie francophone à 14h d’Emmanuel Khérad

Le 1er février, dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et de l’année de la BD en France : Michel Rabagliati pour Paul à la Maison aux Ed. La Pastèque, Claire Castillon pour Marche Blanche aux Ed. Gallimard et d’autres invités à venir

La BD se glisse depuis toujours, telle la souris de Plantu, dans les programmes de la radio :

tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la rédaction.

L’actualité de la BD est aussi à retrouver dans la chronique Bulles de BD de Laetitia Gayet le mercredi à 5h53, les articles sur le site franceinter.fr d’Anne Douhaire ainsi que dans les vidéos Comment j’ai dessiné, des leçons de dessin par des auteurs de bandes dessinées sur la chaine Youtube de France Inter.

► Pour la seconde année, la Fnac et France Inter se sont associées pour remettre le Prix BD Fnac France Inter 2020. Le 8 janvier, le Prix a été remis au lauréat par Antoine de Caunes dans son émission Popopop :

In waves d’AJ Dungo chez Casterman

In waves / AJ Dungo

► La BD fait également l’objet de plusieurs podcasts :

► Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme ainsi sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma, des séries TV, du théâtre et de la musique et avec la labélisation de bandes dessinées :