Recette de Kéda Black extraite de son livre "Changer d'assiette : pour moi, ma famille... pour demain" Editeur Marabout

Compote de rhubarbe © Getty

Compote à la casserole

800 g de rhubarbe

150 g de sucre

en option : une orange

Couper la rhubarbe en tronçons, la mettre dans une casserole avec un verre d’eau et la moitié du jus de l’orange (ou un petit verre d’eau). Cuire 3-4 mn.

Compote au four

800 g de rhubarbe

150 g de sucre

en option : un zeste d’orange finement râpé, un peu de gingembre râpé, les graines d’une gousse de vanille

Couper la rhubarbe en tronçons, la mettre dans un plat à four avec le sucre et l’aromate choisi. Bien remuer, couvrir d’un papier alu et cuire 20 mn à 180°.

Crumble

Pour 4-6 personnes

La compote au four ci-dessus

225 g de farine

150 de sucre

1 jaune d’œuf

2 cuillerées à soupe d’amandes effilées ou en poudre

90 g de sucre

Émietter du bout des doigts le beurre dans la farine, ajouter le sucre puis l’œuf, à la fourchette et les amandes. Couvrir la compote au four de ce mélange et gratiner au four 30-35 mn à 180°.

Pour aller + loin

► (ré)écouter On va déguster - On se rue sur la rhubarbe !