Une recette de Sonia Ezgulian extraite de son livre "Anti-Gaspi" (Flammarion)

Compotée d'aubergine au vinaigre © Emmanuel Auger

Une étonnante compotée vinaigrée qui se glisse dans de nombreuses recettes chaudes ou froides.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

2 grosses aubergines bio ou non traitées

1 filet d’huile d’arachide

1 oignon violet

1 poivron vert Corne de boeuf

2 c. à soupe de vinaigre de miel

1 c. à café de gingembre frais haché

Sel fin

poivre du moulin

À l’aide d’un couteau économe, pelez les aubergines (conservez les peaux pour la recette p. 23). Coupez les aubergines en cubes, assaisonnez-les de sel et faites-les cuire 15 minutes à la vapeur.

Dans une poêle, avec l’huile d’arachide, faites suer sans coloration l’oignon violet et le poivron coupés en petit dés. Ajoutez le vinaigre et le gingembre, assaisonnez et mélangez. Retirez du feu.

Incorporez aux aubergines, mélangez délicatement et réservez cette préparation qui se consomme chaude ou froide, sur une tartine de pain grillé, avec des pommes de terre ou des pâtes, en accompagnement d’une viande ou d’un poisson grillé.

