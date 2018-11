Le studio 104 était plein à craquer pour le grand retour sur scène de Vanessa Paradis. Une heure entre nouvelles chansons extraites de son nouvel album "Les sources" et titres plus anciens repris par le public.

Vanessa Paradis sur la scène du studio 104 © Radio France / Séverine Bastin

Quatre ans que Vanessa Paradis travaille sur cet album. Quatre années qu'elle n'a pas vu passer explique-t-elle à Augustin Trapenard dans Boomerang, avouant que quelques jours auparavant elle y travaillait encore. Et ce matin du 14 septembre, elle est heureuse. Heureuse de partager avec les auditeurs de France Inter le premier extrait de ce nouvel album.

"C'est toujours très délicat de choisir le premier extrait d'un album, surtout quand on n'en a pas fait depuis 6 ans. Sur cet album là en particulier, j'ai voulu choisir quelque chose qui ferait du bien au gens, au plus simple. Quelque chose dont les mots font plaisir. Et cette chanson, elle rassemblait tout ça."

Interrogée par Augustin sur la voix, Vanessa Paradis reconnait avoir mis du temps avant d'apprécier la sienne. "Avec le recul, j'ai moins de jugement sur ma voix. J'ai plus de confiance en moi. Mathieu Chedid a fait beaucoup pour la confiance que j'ai aujourd'hui en tant qu'interprète".

La voix est un muscle

Tel un sportif de haut niveau il faut s'entraîner. Et plus la pause a été longue, plus il est difficile de s'y remettre. "On devrait enregistrer les disques après les tournées, parce que là, votre voix est à son maximum. Ouverte et puissante." La comparaison avec les sportifs ne s’arrête pas là : "Vous faites vibrer votre intérieur, vous faites monter de l'oxygène dans votre cerveau. C'est comme faire du sport" explique la chanteuse. "On se sent mieux après avoir fait du sport. Chanter, je le recommande aux non chanteurs, aux non chanteuses."

Peu importe si vous chantez comme des casseroles, chantez ! c'est un des meilleurs anti-stress

Les Sources

Pour ce nouvel album Les Sources, Vanessa Paradis s'est notamment entourée de Samuel Benchetrit et d'Adrien Gallo (chanteur et leader du groupe BB Brunes). Elle signe elle-même quelques titres et avoue, au passage, avoir une grande admiration pour les artistes qui écrivent toutes leurs chansons, musique et parole.

Moi, j'ai envie de chanter de grandes chansons, mais je ne sais pas toutes les écrire.

La chanteuse a également envie de retrouver la scène. Ce sera le cas au printemps prochain. En avant gout, elle était sur la scène du studio 104 pour interpréter pour la première fois quelques uns de ses nouveaux titres.

(Ré)écouter ce concert, présenté par Didier Varrod et Rebecca Manzoni, précédé par l'entretien avec Augustin Trapenard (Boomerang - 14/11/2018)

1h 11 min Interview et concert de Vanessa Paradis Par France Inter

Télécharger le podcast via Itunes ou via le lien RSS

La set list

Kiev

La plage

Mio cuore

Ce que le vent souffle

On oubliera

Dans mon café

Il y a

Pourtant

Divine idylle

L'incendie

Ces mots simples

Aller + loin

(RÉ)ÉCOUTER | Dans la playlist de France Inter par Didier Varrod

(RÉ)ÉCOUTER | Découvrez le nouvel album de Vanessa Paradis

(RÉ)ÉCOUTER | Pop & Co par Rebecca Manzoni