Un appel à concours avec France Inter, Le Parisien, la Philharmonie de Paris - Musée de la musique et Universal Music.

#RenaudBandana © Radio France

Au printemps dernier, lors du premier confinement, France Inter a lancé, avec Le Centre Pompidou et le Théâtre du Châtelet, ses partenaires, un concours de dessin « Dessine le printemps comme Hockney » qui a rassemblé pas moins de 4000 participants, de 2 à 93 ans.

Pour cette deuxième édition, France Inter et ses partenaires se tournent vers la Philharmonie de Paris dont l’exposition autour de Renaud vient d’être suspendue en raison de la crise sanitaire. Une occasion de célébrer l’artiste français mais aussi le monde de la musique et des arts dont les musées qui sont eux aussi privés de public.

Le concours #RenaudBandana propose de revisiter le bandana de Renaud. Pas de limite d’âge, pas de prérequis, chacun est invité à se glisser dans le cuir et les santiags du chanteur pour proposer une interprétation du bandana rouge et la partager :

► sur Instagram sous le hashtag #RenaudBandana

► et/ou à l’envoyer à l’adresse mail : renaudbandana@radiofrance.com

Cet appel à contributions, lancé par Rebecca Manzoni dans son émission « Pop N’Co » le 7 novembre, ouvert à tous, prendra fin le 7 janvier 2021. Le jury, formé par les institutions partenaires, choisira 15 œuvres lauréates. Celles-ci feront l’objet d’une exposition et seront présentées sur les sites internet de chacun des partenaires.

En cette période incertaine pour les citoyens et le monde de la culture, France Inter, la Philharmonie de Paris- Musée de la musique, Le Parisien et Universal Music souhaitent plus que jamais affirmer leur soutien à la création et permettre à chacun d’accéder à la culture et de développer sa propre expression artistique.

