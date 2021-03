Plus que jamais, nous avons besoin de trouver du sens. Nous avons plongé dans nos archives et ressorti une centaine d'émissions qui, chacune à leur façon, ouvrent des fenêtres sur le monde et la société. Des penseurs aux grands auteurs, des musiciens aux voyageurs : voici 100 émissions à écouter ou à réécouter.

Grand Voyageurs

Invitation au voyage avec Le temps d'un bivouac de Daniel Fiévet. Arpentez les routes du globe, retrouvez l'adrénaline, le souffle et l'émerveillement des grands voyageurs : Sylvain Tesson sur les rives du Lac Baïkal, le Grand Nord avec Nicolas Vannier, une vie sur la mer avec Isabelle Autissier. Mais aussi Albert Londres, pionnier du grand reportage ou Jack London, l'homme aux mille et une vies.

En bonus, les Radioscopies de deux grandes voix du voyage et de l'exploration du globe : Henri de Monfreid et le Commandant Cousteau.

Les voix du siècle

Jacques Chancel avait appelé sa dernière série d'émissions Guetteurs du siècle, un pont du XXe au XXIe siècle. Les plus grandes voix du XXe siècle se sont livrées à son micro. Des entretiens au long cours, qui portent aujourd'hui la mémoire de ces hommes et femmes qui ont écrit, chacun à leur façon, l'histoire de la société française : Haroun Tazieff, Eugène Ionesco, Gisèle Halimi, Nathalie Sarraute, Michel Foucault, l'Abbé Pierre. Autre grande voix du siècle, celle de Simone Veil, que l'on retrouve dans une série d'entretiens avec Laure Adler dans L'Heure Bleue.

Les écrivains

François Busnel, grand lecteur, amoureux des mots et des textes, a reçu les plus grands auteurs internationaux dans Le Grand Entretien sur notre antenne : Umberto Eco, James Ellroy, Joyce Carol Oates, Jorge Semprun, mais aussi de ce côté-ci de l'Atlantique le facétieux Jean d'Ormesson ou encore Alexandre Jollien.

Cette collection de podcasts rassemble aussi deux longues séries d'entretiens menés par Laure Adler avec J.M.G. Le Clezio (prix Nobel de littérature en 2008) ou les semaines consacrées à des livres qui firent date : Les Années d'Annie Ernaux et L'Établi de Robert Linhardt.

Pour les enfants

Dans le coin des enfants, nous avons regroupé tous nos contenus pour les " kids " (un espace garanti sans pub). Et dans ces contenus, les podcasts stars de nos loupiots. Les histoires du soir OLI, écrites et lues par de grandes plumes ou voix d'aujourd'hui. Les Odyssées, qui font revivre les petites histoires de la grande Histoire, et qui passionnent les 7-12 ans. Sans oublier OLMA, le podcast scientifique de Mathieu Vidard (et de sa chienne Philippine ^-^). Bonne nouvelle, mais on vous en reparlera, un prochain podcast pour enfants vient s'ajouter dans quelques jours à cette collection. A suivre...

Les penseurs

Anthropologue, philosophe, leurs pensées nous éclairent et nous aident à voir, comprendre, le monde différemment. Plus facilement, plus sereinement, avec un pas de côté. En gardant mémoire et trace du passé, pour construire un futur de paix. De Françoise Héritier à Elie Wiesel, de Lucien Jerpaghon à Marceline Loridan-Ivens, d'Edgar Morin à Michel Serres, au micro de Laure Adler ou François Busnel... 25 émissions à écouter, partager, podcaster.

La musique

Parce que la musique est la meilleure façon de voyager sans quitter son salon, on a ressorti des pépites de nos archives. Les séries de Giv Anquetil, qui vous entrainent sur les traces de la musique à Cuba, ou dans le Sud des Etats-Unis, aux sources du jazz. Et qui mettent des couleurs, du swing et du rythme dans les journées.

Et parce que certains groupes dépassent largement l'histoire de la musique, retrouvez la série consacrée à la grande, saine et artistique bataille qui vit s'opposer les Rolling Stones et les Beatles (ou plutôt les fans des Stones et les fans des Beatles ^^).

Guillaume Gallienne

Goûtez au plaisir de se replonger dans les grands textes de la littérature. Tous genres confondus. Des polars d'Agatha Christie aux classiques de Jane Austen ou Stendhal, de l'humour acide de La conjuration des imbéciles à la poésie du quotidien de Patrick Modiano... Laissez-vous envoûter par la voix du meilleur des lecteurs, Guillaume Gallienne.

