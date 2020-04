Les deux guerres mondiales en couleur, les chiens abandonnés de Tchernobyl, l'épopée de la musique électro française, les coulisses du doublage de vos films préférés... France Inter vous a sélectionné 10 documentaires à consommer sans modération pendant le confinement.

Nous avons sélectionné dix documentaires, 100 % accessibles et 100 % gratuits pour occuper ce nouveau week-end de confinement. © DR

Dans les coulisses du génie de Miyazaki

Qui se cache derrière les chefs d'œuvre du long-métrage animé Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro ou encore Mon Voisin Totoro ? Hayao Miyazaki, bien évidemment, génial réalisateur et conteur d'histoires. La chaîne japonaise NHK propose en libre accès une série de quatre documentaires intitulée "10 ans avec Hayao Miyazaki", sous-titrés en français, qui retracent le processus créatif du maître de l'animation et permet de plonger dans son univers fantasmagorique si singulier. C'est instructif... et parfois touchant.

► "10 ans avec Hayao Miyazaki", 4x50 minutes, à regarder sur le site de NHK.

Histoire du trafic de drogue, en (seulement) 3 épisodes

Il y a évidemment des séries à gros budgets comme Narcos (Netflix) ou des films de cinéma (Loving Pablo, avec Javier Bardem et Penelope Cruz). Mais pour une version non romancée et au spectre bien plus large de l'histoire du trafic de drogue à travers les années et la planète, Arte propose une série documentaire en trois parties. De Casa Nostra aux cartels mexicains, elle raconte les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, avant de devoir les combattre.

► "Histoire du trafic de drogue : l'ère des empires, l'heure des barons et les territoires perdus", 3x53 minutes, à regarder sur arte.tv.

Apocalypse, l'intégrale

C'est un grand classique du docu historique, sûrement la collection la plus riche en images d'archives colorisées des conflits du XXe siècle. Commentés par l'enrobante voix de Matthieu Kassovitz, les "Apocalypse" racontent les deux guerres mondiales, mais aussi la montée des totalitarismes en Europe (avec une saison entière consacrée à Staline) et la "guerre des mondes" entre les deux blocs après 1945. Parfait, à la fois pour réviser les cours d'histoire et pour les passionnés.

► "Apocalypse, l'intégrale", 25 épisodes, 50-60 minutes, à voir sur france.tv.

"HUMAN" de Yann Arthus-Bertrand

Qu'est-ce qui nous rend humains ? C'est l'un des questions que s'est posé le réalisateur et photographe Yann Arthus-Bertrand. Pour y répondre, il a passé trois ans à collecter les histoires de 2 000 femmes et hommes dans 60 pays. Avec son équipe passionnée de traducteurs, journalistes et cameramen, Yann a capturé les émotions et les sujets qui nous unissent tous, comme l'éradication de la pauvreté, la guerre, l'homophobie ou encore le futur de notre planète.

► "HUMAN" de Yann Arthus-Bertrand, 3h11, à voir sur Youtube

Beethoven l'Éternel

Avner Peres a deux facettes : à la fois youtubeur et passionné de musique classique, il peut aussi bien réaliser des vidéos en caméra cachée que se lancer dans des projets ambitieux. Dernier en date (après un court-métrage sur Mozart et en attendant un film sur Bach), une fiction documentaire retraçant la vie de Ludwig van Beethoven, rien que ça. Aussi enlevé que factuellement passionnant, ce moyen-métrage transpire l'amour de son sujet.

► "Beethoven, l'Éternel", 52 minutes, à voir sur YouTube

French Waves, l'histoire de l'électro sauce française

Jean-Michel Jarre, Daft Punk, Laurent Garnier, Bob Sinclar... Toute l'histoire de l'électro à la française condensée dans un documentaire de 52 minutes, "French Waves", mis en ligne gratuitement le temps du confinement. Le film, à grand renfort de témoignages de pionniers, revient notamment sur la genèse de la French Touch. Ou comment, de ses balbutiements à son déferlement, le genre s'est taillé une place de choix.

► "French Waves", 52 minutes, à voir sur Vimeo

Karl Lagerfeld, icône hors norme

Le Kaiser nous a quitté en février 2019 à l'âge de 85 ans, mais l'héritage qu'il laisse dans le monde de la mode est immense. Un documentaire, disponible sur Arte TV, retrace la carrière du créateur de génie, de son enfance en Allemagne jusqu'à son rayonnement international. Ses rencontres, ses amis, son seul véritable amour... Une vie menée tambour battant, avec un style... inimitable.

► "Karl Lagerfeld, une icône hors norme", 53 minutes, à voir sur Arte.tv.

Des femmes artistes vues par d'autres femmes artistes sur Arte

Dans cette série documentaire, de grands noms féminins de l'art contemporain imaginent leur exposition idéale en ne sélectionnant que d'autres femmes artistes. L'occasion de découvrir celles qui les ont inspirées, mais aussi des artistes plus jeunes qu'elles ont découvertes - et donc de faire la connaissance de nombreuses artistes trop souvent invisibilisées. Jenny Holzer, Annette Messager et Katharina Grosse sont les trois artistes à voir en ce moment sur le site d'Arte.

► "Femmes artistes", épisodes de 26 minutes, à voir sur Arte.tv

Dans les coulisses du doublage de vos films et séries préférés

Ce documentaire a la particularité d'avoir été créé par un passionné : le réalisateur Nicolas Ramade est fasciné par les voix françaises des films et séries américains. Après leur avoir consacré un facétieux court-métrage, nommé "On s'est fait doubler" avec la participation amicale des comédiens et comédiennes de doublage les plus connus de France, il a réalisé une série d'entretiens avec ces "voix" célèbres, réunis dans ce documentaire. Vous connaissez leurs voix, vous allez découvrir leurs visages et leur histoire.

A la rencontre des chiens abandonnés à Tchernobyl

Lorsque Tchernobyl a été frappée par une catastrophe nucléaire en 1986, les habitants de la zone ont dû tout quitter et fuir... en abandonnant leurs animaux de compagnie. Plus de trente ans plus tard, Léa Camilleri et Hugo Chesnel sont allés à la rencontre de ces chiens abandonnés et de leurs descendants, pris en charge par une association mobilisée sur place.