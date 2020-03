Ce sont des refuges, de petits moments auxquels on peut se raccrocher dans des périodes difficiles comme celle que nous traversons actuellement. Certains films, séries et émissions cultes, incontournables, peuvent être dénichés gratuitement (et légalement) en ce moment.

Des films aux séries, programmes cultes à voir à la télé ou sur Internet © Getty / Sunset Boulevard / Hulton Archive

On a beau les avoir vus des dizaines de fois, ils sont toujours aussi rassembleurs, alors qu'ils ont vingt, trente ans, voire plus ! En cette période de confinement, les films, séries et émissions cultes font toujours plaisir à voir et à revoir. Si pour beaucoup, les Netflix, MyCanal et Amazon Prime (mais pas Disney , reporté au mois d'avril) sont des mines d'or, il existe aussi des programmes à découvrir gratuitement. Mais où ? France Inter vous donne quelques pistes.

A la télé (oui, ça existe encore)

Depuis le début du confinement, qui n'a pas encore envoyé ou reçu un message disant "Regarde sur France 2, il y a La Grande Vadrouille", ou "Ce soir, on regarde Moi Moche et Méchant sur TF1" ? À l'occasion du confinement, les chaînes de télévision ont revu leurs grilles de programmes et proposent des films et téléfilms cultes dans leurs grilles. Parmi les rendez-vous récurrents, France 2 propose chaque jour, après son journal de 13h, un film célèbre et indémodable ("Les Tontons Flingueurs", "Manon des sources", etc.) et M6 diffuse, au même moment, ses meilleurs... téléfilms de Noël.

D'autres rendez-vous récurrents - qui existaient déjà avant la période de confinement - peuvent vous servir de doudou quotidien. C'est le cas de la série "Friends" : si vous n'êtes pas abonné à Netflix, vous pouvez retrouver la série sur TFX tous les jours... de 16h55 à 21h05. En face, sur NRJ12, vous aurez droit à "Big Bang Theory". Et pendant le confinement, TFX en rajoute une couche en reprogrammant la série qui a bercé l'enfance de celles et ceux nés dans les années 80 et 90 : "Une nounou d'enfer", diffusée presque toute la matinée.

Sur Madelen, le streaming de l'Ina

Le service de streaming sur abonnement de l'Institut national de l'Audiovisuel a été lancé la semaine dernière. Et, en raison des circonstances exceptionnelles, il est gratuit pendant trois mois (et coûtera, par la suite, 2,99€ par mois). L'occasion idéale pour voir et revoir des programmes incontournables du patrimoine télévisuel français. Pas de films sur cette plateforme, mais de nombreuses fictions de l'âge d'or de la SFP et des célèbres studios de Cognacq-Jay : "Fantomas", "Commissaire Moulin", "Les Rois Maudits" ou même "Les Shadoks", et quelques séries plus récentes comme "Largo Winch". Et aussi, des émissions ("Droit de Réponse", "Dim Dam Dom"), des spectacles (les pièces de la Comédie-Française, "Emilie Jolie", Aretha Franklin à l'Olympia, etc.) et des compilations consacrées aux grands humoristes que furent Coluche, Bourvil ou Jean Yanne.

Et ce n'est pas tout : Madelen propose aussi des archives radiophoniques, comme les collections issues du "Tribunal des Flagrants Délires" ou de "Radioscopie", émissions cultes de France Inter.

Sur Arte.tv

Le site de la chaîne franco-allemande est le seul à proposer en replay gratuit des films en intégralité. Pas de blockbusters sur arte.tv, mais des sélections de films plus ou moins récents, dont certains incontournables. Actuellement par exemple, vous pouvez retrouver le film "Les chaussons rouges", film musical culte et oscarisé - qui a influencé notamment Martin Scorcese et Brian de Palma. Ou encore, une partie de la filmographie du cinéaste Ed Wood, mis en lumière par l'étonnant film de Tim Burton.

Sur YouTube

Là, pas de films non plus, mais des émissions et des dessins animés. Instituts d'archives (INA en tête), maisons de productions audiovisuelles et chaînes de télé ont constitué, petit à petit sur YouTube, un patrimoine télévisuel souvent insoupçonné. Aussi peut-on retrouver par exemple, grâce à l'Ina, une grande partie des émissions de "Tout le monde en parle", talk-show culte des années 2000, qui vous plongeront dans une époque pas si lointaine mais où la télé n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui.

Pour les plus jeunes, la chaîne "Génération Club Do" propose des extraits ou des émissions intégrales de la période du Club Dorothée, à laquelle beaucoup de grands enfants sont restés attachés. Et pour ceux qui ont grandi dans les années 2000 plutôt que dans les années 90, la série animée "Code Lyoko", qui a fait les après-midis de nombreux enfants, est elle aussi disponible gratuitement.

Enfin, la chaîne "Le Grenier des Guignols" a obtenu l'autorisation exceptionnelle de Canal Plus pour mettre en ligne, le 4 mars dernier, une compilation de huit heures d'extraits de l'émission de marionnettes culte qui a marqué pendant 30 ans les débuts de soirées télévisés.

Sur OpenCulture

Dernier bon plan : le site OpenCulture, qui propose pas moins de 1 150 liens de films à voir gratuitement en ligne. Ce sont essentiellement des films anciens, dont certains méritent clairement le détour, comme la première version de "A Star is Born" (qui date, mine de rien, de 1937), l'une des premières adaptations françaises de Cyrano de Bergerac, en 1950, ou encore le film "M" de Fritz Lang (1931), en version restaurée.