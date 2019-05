"Construire sa vie à partir des fondamentaux de la nature"

Alaa El Aswany, Fred Vargas, Giorgio Moroder, Isabelle Autissier et Pierre Palmade : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine. Il est question de réchauffement climatique, de beauté littéraire, d'étincelle et de tubes planétaires.

Lundi 29 avril : Alaa El Aswany

Depuis la parution de "L’immeuble Yacoubian" il y a dix-sept ans, Alaa El Aswany est devenu l’une des grandes voix de l’Egypte contemporaine et une figure de la lutte pour la liberté d’expression et la démocratie.

J'écris parce que la beauté littéraire n'existe jamais dans le vide mais dans la défense des valeurs humaines

Mardi 30 avril : Fred Vargas

Vous la connaissez pour ces polars énigmatiques qui vous font frissonner jusqu’à la dernière page. Le nouveau livre de Fred Vargas, L’humanité en péril, va vous faire, lui aussi, frissonner.

A +1,5°, c'est la moitié de la population du monde qui va mourir et à +2°, c'est les trois quarts

Mercredi 1er mai : Giorgio Moroder

Il est l’un des plus grands compositeurs et producteurs de ces cinquante dernières années. On lui doit Love to love you ou encore de Hot Stuff de Donna Summer, mais aussi la BO de FlashDance, ou encore Call me de Blondie.

Jeudi 2 mai : Isabelle Autissier

Navigatrice, chercheuse, romancière et présidente du WWF, Isabelle Autissier est rentrée dans l’histoire comme la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire. Son nouveau roman, Oublier Klara, est sorti cette semaine.

Je pense que je suis fondamentalement plutôt du côté des optimistes, après, je vois ces problèmes et depuis quelques années, ça me réveille la nuit

Vendredi 3 mai : Pierre Palmade

Il est humoriste et auteur. Son autobiographie, Dites à mon père que je suis célèbre vient de paraître. Pierre Palmade s'y livre comme jamais et dit tout des errances comme des fulgurances.

Humoriste, c'est pas seulement un mec drôle. La partie drôle de l'humoriste, c'est la partie émergée de l'iceberg

