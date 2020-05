Quand pourra-t-on à nouveau se perdre dans les dédales du Louvre ? Admirer les dorures de la galerie des Glaces à Versailles ? On en sait plus sur la réouverture des musées à Paris et en régions, suivez le guide.

Le ministère de la Culture a annoncé les dates prévisionnelles de réouverture des musées et monuments nationaux. © AFP / AFP

Avec la levée de la limite des déplacements sur tout le territoire, l'idée d'aller se perdre dans les méandres d'un château ou d'un musée est bien séduisante. Ça tombe bien, le ministère de la Culture a annoncé ce vendredi les dates prévisionnelles de réouverture des musées et monuments nationaux. Si les châteaux de Versailles et Chambord rouvrent début juin, il faudra encore patienter un peu pour le Louvre et le Centre Pompidou. Découvrez la liste complète.

Les châteaux et monuments

De nombreux châteaux ont prévu de rouvrir leurs grilles et jardins aux visiteurs dès le mois de juin, dont le célèbre château de Chambord (plus d'un million de visiteurs l'an dernier) et l'incontournable château de Versailles.

Au mois de juin :

Château de Chambord : 5 juin

Château de Versailles : 6 juin

Château de Compiègne : 15 juin

Centre des monuments nationaux : quarante-huit monuments dans la semaine du 6 juin, puis trente-deux monuments dans la semaine du 13 juin

Au mois de juillet :

Château de Fontainebleau : 1er juillet

Château de Pau : 1er juillet

Les musées nationaux parisiens et franciliens

Certains grands musées franciliens se déconfinent dès le mois de juin, comme le musée du quai Branly, dédié aux arts primitifs, ou encore le musée d'Orsay, qui possède la plus importante collection de peintures impressionnistes au monde. Pour d'autres musées incontournables, comme le Louvre ou le Centre Pompidou, il faudra patienter jusqu'en juillet...

Au mois de juin :

Musée du quai Branly - Jacques Chirac : 9 juin

Musée national de Port-Royal des Champs : 15 juin

Établissement public du Palais de la Porte-Dorée : 16 juin

Cité de l'architecture et du patrimoine : 17 juin

Musée Nissim de Camondo : 17 juin

Musée national Eugène-Delacroix : 22 juin

Musée de l'Orangerie : 22 juin

Musée d'Orsay : 23 juin

Musée Gustave-Moreau : 3e semaine de juin

Musée national de la Céramique de Sèvres : 3e semaine de juin

Musée de Cluny - Musée national du Moyen-Âge : 3e semaine de juin

Musée des Arts Décoratifs : 23 juin pour les expositions temporaires

Palais de la Découverte : 23 juin

Cité des sciences et de l'industrie : 27 juin

Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain en Laye : 4e semaine de juin

Musée national de Malmaison-Bois Préau : dernière semaine de juin

Au mois de juillet :

Grand Palais : 1er juillet

Centre Pompidou : 1er juillet (ouverture anticipée le 26/06 pour les mécènes, amis et adhérents)

Musée national de la Renaissance d'Ecouen : 1er juillet

Musée du Louvre : 6 juillet

Musée Rodin : 7 juillet

Musée Guimet : 8 juillet

Cinémathèque française : 15 juillet

Musée Picasso : 3e semaine de juillet

Musée des Plans-reliefs : 3e semaine de juillet

Les musées nationaux en régions

L'immense majorité des musées en région rouvrent leurs portent dès le mois de juin. C'est le cas du MuCEM à Marseille, dédié aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ou encore du musée national Marc-Chagall à Nice.

Au mois de juin :

Musée national Picasso Vallauris (Alpes-Maritimes) : 13 juin

Musée franco-américain du château de Blérancourt (Aisne) : 15 juin

Musée Magnin (Dijon) : 16 juin

Musée national Marc-Chagall (Nice) : 20 juin

Musée national Fernand-Léger (Biot, Alpes-Maritimes) : 20 juin

Maison natale de Georges-Clemenceau (Mouillerons-en-Pareds, Vendée) : 3e semaine de juin

Maison natale de Bonaparte (Ajaccio) : 3e semaine de juin

Musée napoléonien de l’île d'Aix : 3e semaine de juin

Musée national Adrien-Dubouché de Limoges : 3e semaine de juin

MuCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille) : 29 juin

Au mois de juillet :