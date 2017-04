Recette tirée de "Super nature - 100 recettes gourmandes - Certifié bon et sain de Catherine Kluger"

Cookies © Catherine Madani/La Martiniere

Entre ces deux recettes, impossible de trancher, les voici donc toutes les deux !

Pour 12 cookies

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 12 minutes

Cookies aux épices et à la mélasse de sucre

115 g de beurre mou

80 g de sucre de canne roux

60 g de sucre muscovado ou de sucre de canne complet ou de vergeoise

100 g de mélasse de sucre (dans les magasins Bio)

1 oeuf

285 g de farine

1 sachet de levure chimique

½ cuill. à café de bicarbonate de soude

1 cuill. à café de cannelle

½ cuill. à café de gingembre en poudre

½ cuill. à café de cardamome en poudre

1 cuill. à café de sel

Cookies aux pépites de chocolat

200 g de beurre mou

150 g de sucre vergeoise

100 g de sucre de canne roux

1 oeuf

1 cuill. à café de vanille en poudre ou d’extrait

325 g de farine

½ sachet de levure chimique

½ cuill. à café de bicarbonate de soude

300 g de chocolat concassé (noir, au lait ou blanc ou un mélange des 3)

1. Je mélange le beurre et les sucres au robot ou à la spatule, puis j’incorpore l’oeuf, puis tous les autres ingrédients, pour finir avec les morceaux de chocolat dans la deuxième recette.

2. Je forme des petites boules de 35 à 45 g (soit la taille d’une grosse noix) que

je pose sur une plaque du four recouverte de papier sulfurisé et je cuis au four à 180 °C pendant 10 à 12 minutes selon la taille des cookies.

3. Je laisse ensuite refroidir un peu sur la plaque avant de transférer sur une grille.

Dans une boîte hermétique, les cookies se conservent plusieurs jours.

La pâte peut être conservée 1 ou 2 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines au congélateur.

J’en ai toujours un peu dans mon congélateur, en boudin : cela me permet de couper des tranches encore très froides au couteau, que je cuis immédiatement.

