Scénariste et autrice dramatique, Corinne Klomp écrit aussi des fictions pour France Inter. Portrait d'une femme courageuse, communicative, active sur tous les fronts de l'écriture et qui revendique une "saine inquiétude".

Corinne Klomp © Olivier G.

Après une solide formation à l’atelier d’écriture de la FEMIS (atelier d’écriture cinéma) et du Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle, Corinne Klomp s’est lancée dans l’aventure de l'écriture.

Corinne Klomp

J'aime la surprise que me procure l'acte d'écrire, la variété des possibles qu'il engendre.

Savourant la rencontre, Corinne Klomp apprécie de méditer sur un sujet sans savoir d'emblée s'il restera simple chronique ou deviendra nouvelle, scénario, fiction radiophonique ou pièce de théâtre.

Corinne Klomp

Bien sûr, parfois je "sais" dès le début, ou je "crois savoir", mais le plus souvent, je me laisse porter par ce qui vient.

Elle choisit ensuite, guidée par l'expérience mais aussi par l'instinct, le mode d’expression qui lui semble le plus adapté à ce qu’elle désire raconter.

Scénarios et Dialogues

Comédies sociales ou dramatiques, les scénarios de Corinne Klomp reçoivent l’approbation des jurys francophones : L'Ascenseur est lauréat du Fonds d'Aide à l'Innovation du CNC, Gueule d’Emploi reçoit le prix du Meilleur concept au Festival du Film Européen de Bruxelles et fait partie de la sélection de l'Atelier Plume et Pellicule de Dreamago.

Son scénario d’une comédie dramatique, L'Albatros, est lauréat de l'Aide au Concept puis à l'écriture du Fonds d'Aide à l'Innovation du CNC, puis à Meet Your Match (Los Angeles, USA), et il est également sélectionné à l'Atelier Plume et Pellicule en 2016.

La scénariste exprime un retour très positif sur l'atelier d’écriture scénaristique organisé par Plumes et Pellicule de Dream Ago :

Côté scénario, Corinne Klomp a aussi beaucoup travaillé pour le petit écran, presque exclusivement des unitaires, ces fictions uniques ou composée de deux parties dont l'histoire est bouclée ; elle est actuellement sur un projet de série pour la télévision, ainsi que sur un nouveau scénario de long métrage.

Les Fictions de France Inter

Corinne Klomp écrit pour les Fictions de France Inter depuis 2011.

Le producteur Patrick Liegibel, l'avait sollicitée pour écrire pour Nuits noires et Au fil de l’Histoire. Pour Nuits Noires, des fictions courtes et percutantes, Gare aux moustiques​ (2014) ; Chienne de vie​ (2013) ; Encombrants​ (2012) ; Noir c'est noir​ (2012) ; Kalachnikol (2011). Pour Au fil de L'histoire​, une fiction historique très originale dans son concept : Il était une fois la cellulite : des capitons et des femmes, diffusée en 2012.

La productrice Stéphanie Duncan, lui propose d’écrire des fictions historiques pour l'émission Autant en emporte l'Histoire. Corinne Klomp répond en signant plusieurs magnifiques portraits de femmes qui ont marqué l'Histoire, des figures trop souvent méconnues.

Ce dimanche 29 octobre 2017, entre 21h et 22h, l'émission Autant en emporte l'Histoire est consacrée à l'écrivain et philosophe française, Madame de Staël. La fiction titrée, Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte : l’impossible conquête, est signée, Corinne Klomp, et la réalisation, Laure Egoroff.

Un sujet idéal pour notre autrice puisqu'elle connaît cette écrivain depuis l'adolescence ! Écoutons Corinne Klomp évoquer cette "rencontre" littéraire :

Ma mère m'avait offert "Corinne ou l'Italie". À cause de mon prénom, bien sûr, et de mon goût prononcé à l'époque pour "la grande botte". J'avais dévoré le livre, en trouvant la fin très romantique et très... déprimante. Plus récemment j'ai repensé au roman et j'ai eu envie de me plonger dans la vie de Germaine de Staël : ce que j'ai appris d'elle m'a passionnée. Au point de vouloir consacrer une fiction à cette femme au destin extraordinaire mais hélas, comme beaucoup de ses consœurs, encore trop peu connue. À titre personnel je trouve son œuvre bien plus intéressante que celle de son célèbre amant, Benjamin Constant !

Voici, en avant-première de la fiction de dimanche soir, un petit avant-goût sonore de Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte : l’impossible conquête.

Avec les voix de Johanna Nizard pour Germaine de Staël et Laurent Natrella, de la Comédie Française, pour Napoléon Bonaparte :

Écouter

Le Théâtre

Cela fait maintenant onze ans que Corinne Klomp écrit des pièces pour le théâtre. Dans son cahier qui ne la quitte jamais, elle prend beaucoup de notes et son esprit fourmille d’idées ; elle pose ainsi son regard sur les réalités du monde en les marquant du signe de la fiction, du dialogue et de la communication, les éclairant par sa médiation de femme et de dramaturge.

Corinne Klomp :

Je passe mon temps à écrire des bouts de dialogue qui me viennent sans prévenir… Le son, le rythme du dialogue sont essentiels pour moi.

Sa pièce, Cerveau de chagrin la propulse lauréate de l’Association Beaumarchais et Une saine inquiétude, lauréate du Prix Nouvel Auteur 2012 de la Fondation Bajen. Cette expression de "saine inquiétude" décrit bien l'attitude de Corinne Klomp, qui a choisi aussi ce titre pour nommer son blog qu'elle a tenu pendant quelques années sur le site de Mediapart. (voir en fin de cette publication)

Une de ses pièces, Mort (et) Vif, finaliste du Grand Prix de Guérande, a été récemment traduite en portugais. Corinne Klomp réfléchit actuellement avec le metteur en scène à la possibilité de monter cette pièce de théâtre au Brésil.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques

Fondée en 1777 par Beaumarchais, la SACD est la plus ancienne des sociétés françaises de gestion collective des droits d’auteurs. Elle s'engage pour les auteurs dans la défense de leur liberté et leurs droits et les accompagne de façon individuelle dans les moments difficiles.

Corinne Klomp :

Le fait qu'elle soit dirigée par des auteurs est un atout majeur, qui favorise la proximité, la solidarité et, bien sûr, une solide connaissance de chaque répertoire qu'elle représente.

Depuis le mois de juin 2016, Corinne Klomp, qui était administratrice pour le répertoire du Spectacle Vivant, est devenue première vice-présidente de la SACD.

La Formation

Depuis longtemps, Corinne Klomp anime des ateliers d’écriture scénaristique ou des séminaires sur la dramaturgie au CEEA, Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle à Paris.

Depuis 2013, elle transmet sa passion aux étudiants à Rio de Janeiro, au Brésil, dans le cadre du Festival Varilux du Cinéma Français. Le Festival a lieu chaque année en juin, avec la diffusion en avant-première de plusieurs longs-métrages, et un atelier franco-brésilien d'écriture de scénarios en partenariat avec le CEEA.

Corinne Klomp :

J'adore transmettre ma passion de l'écriture, du cinéma des séries du théâtre, et aussi découvrir l'univers des autres, celles et ceux qui participent à ces ateliers.

Le Blog

Parmi les multiples formes d'écriture qu'elle pratique, Corinne Klomp a également tenu un blog sur Mediapart de décembre 2012 à décembre 2016. Elle y raconte, entre autres, la vie difficile mais passionnante d’une autrice vivant en France. Même si ce blog n'est plus d'actualité, il reste que, pour découvrir la chroniqueuse dans toute son acuité et sa verve, en relire les pages est bienvenu ! Le titre en est justement Une Saine Inquiétude, celle qui nous garde vigilants, sans en perdre la raison.

Corinne Klomp / Corinne Klomp

Corinne Klomp (en réponse à un billet de blog) :