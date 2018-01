Bande dessinée. Alors que le Festival d’Angoulême 2018 lui consacre une exposition, "Cosey, une quête de l'épure", rencontre avec un dessinateur voyageur.

Cosey a été le premier surpris de recevoir le Grand prix à Angoulême en 2017, mais il n’a pas boudé son plaisir. Il signe cette année la très jolie affiche du festival international de la bande dessinée et une exposition lui est consacrée. « Cosey, la méditation comme mouvement » présente une rétrospective du plus planant des auteurs de BD, un dessinateur contemplatif, qui manie la couleur comme personne. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a fait venir à la BD ?

L’amour de la BD ! Je recopiais et je faisais des albums moi-même. Tout mon argent de poche y passait et c’était mes cadeaux de Noël. Les Spirou et Fantansio, Tintin, Gil Jourdan, Chlorophylle…