Avant de lire, il faut écrire. Et ils ont été 2500 a le faire pour tenter d'être l'un des 24 qui choisira dans quelques semaines le lauréat du 48e prix du Livre Inter

22 mars 2022, 22e étage

C'est dans la salle panoramique de la tour de la maison de la radio que nous avons la chance, chaque année, de nous installer pour les différentes étapes du Livre Inter. Ce mardi 22 mars, nous allons devoir sélectionner les 24 jurés qui se retrouveront dans cette même salle le 5 juin prochain pour débattre autour de la présidente Delphine de Vigan.

Nous sommes une vingtaine, issus de la rédaction, des programmes, du service communication ou du Pôle Web. Notre mission puisque nous l'avons acceptée : lire des lettres. Chaque année, nous recevons entre 2 000 et 3 000 candidatures. 2500 cette année. 2500 lettres. Et même si elles nous arrivent de moins en moins souvent par la poste, mais par mail, cela reste des lettres dans lesquelles les candidats à l'aventure se livrent.

Ils nous déclarent leur amour pour la lecture comme, sans doute ils ne l'ont jamais fait pour leurs proches

Il y a ceux qu'on appelle les récidivistes. Record toute catégorie avec cet auditeur qui a tenté sa chance chaque année depuis la création du prix. Si ce cas est exceptionnel, les candidats ont ça en commun : la persévérance. Ils sont nombreux à réitérer 10, 15, 20 fois ! Il y a aussi ceux qui procrastinent depuis longtemps, et qui, enfin, franchissent le pas.

Originalité et fantaisie

Comme chaque année, nous avons eu notre lot de lettres "originales", des dessins, des poèmes, des nouvelles, des photos. Ce n'est pas, la plupart du temps, ce qui nous fait choisir tel envoi plutôt qu'un autre, mais j'avoue que c'est réjouissant de voir l'implication de ceux qui nous écrivent et c'est joli à regarder.

Quelques phrases glanée dans les lettres reçues :

"Je suis un liseur de mot"

"J’ai énormément lu. Beaucoup de bande-dessinées, puis des romans, souvent les belles couvertures blanches, puis, quand le snobisme est parti avec mes vingt ans, même les couvertures moches."

"Je n’ai jamais lu certains grands classiques. Parfois, je me demande justement comment j’ai pu perdre tout ce temps et passer à côté de ces œuvres. Je me console en me disant qu’une vie n’y suffira pas et tant que mes yeux et ma tête me le permettront, je lirai et lirai encore."

"Avec Pennac, j'ai appris à aimer les livres. Avec Harry Potter, j'ai appris à aimer par les livres."

"La littérature est une planète"

"Tous les lecteurs n'habitent pas les livres de la même façon"

Une journée particulièrement joyeuse, chaleureuse, bienveillante et néanmoins sérieuse

Voilà comment Eva Bettan a qualifié cette journée du 22 mars. Eva, c'est la patronne et l’idole des candidats. Elle dit d'elle-même qu'elle est "la maîtresse d'école et l'agent d'ambiance".

Si le choix du président du jury motive de nombreux postulants - et Delphine de Vigan est largement mentionnée dans les lettres, ils sont très très nombreux à attendre avec impatience le moment où ils croiseront Eva Bettan.

Nous nous sommes donc tous retrouvés à 9 h pétante dans cette grande salle qui offre une vue à 360° sur la Capitale, mais peu d'entre nous ont bayé aux corneilles devant la Tour Eiffel. Durant les quelques heures qui ont suivi, nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous préoccuper de la vue.

Le principe de la sélection est simple. Nous avons chacun les lettres d'une région à lire. Le partage se fait géographiquement afin que les jurés viennent des six coins de l'Hexagone, ainsi que des DOM-TOM. N'oublions pas la parité, qui est totale : 12 hommes, 12 femmes.

Chacun effectue une première sélection de cinq lettres. Ces cinq lettres, nous les lisons à nos camarades. A l'issue de la lecture, il y a un vote, le candidat qui récolte le plus de suffrage devient juré ! Simple !

Pas tant que ça. Lorsque nous avons des ex-aequo, nous discutons. Nous débattons. Et là, même si pour reprendre les mots d'Eva, l'ambiance est joyeuse, chaleureuse et bienveillante, les échanges sont... vifs. Bon, on ne va pas jusqu'aux noms d'oiseaux qui volent, mais….

La journée fut donc longue et animée, mais nous avons une fois de plus un jury plein de promesse sur le papier, et tous hâte de rencontrer "notre" juré.

C'est dans cette même salle du 22e que les 24 membres du jury se retrouveront le 5 juin 2022 autour de Delphine de Vigan pour désigner le lauréat du 48e prix du Livre Inter.

