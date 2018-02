Ce week-end, l'Île-de-France ouvre une partie de ses lieux secrets aux très nombreux amateurs inscrits aux événements de "Paris Face Cachée", rendez-vous annuel qui propose une centaine d'expériences originales dans des lieux méconnus. Franceinter.fr en a sélectionné cinq.

Parmi les lieux insolites à découvrir ce week-end, le siège du PCF dans le 19e arrondissement de Paris © AFP / François Guillot

Une centaine de balades, de visites atypiques, d'expériences originales dans des lieux parfois secrets ou interdits au public : c'est le concept de "Paris Face Cachée", un événement organisé chaque année depuis sept ans. De vendredi à dimanche, les Franciliens sont invités à découvrir les recoins secrets de la capitale et de l'Île-de-France.

Si la plupart des activités sur inscription sont d'ores et déjà complètes, quelques événements sont encore disponibles sur le site internet de l'opération. Parmi les activités proposées, Franceinter.fr a choisi cinq expériences insolites que les plus chanceux pourront découvrir.

"Tous en piste" : dans les coulisses d'un aéroport

C'est l'une des visites qui ont eu le plus de succès dans la précédente édition de "Paris Face Cachée" : la découverte des coulisses de l'aéroport d'Orly. Pour faire connaissance avec les métiers qui font vivre cet immense lieu de transit, les visiteurs auront l'occasion de découvrir des lieux habituellement interdits au public, comme les zones de fret ou les pistes de décollage et d'atterrissage.

Les visiteurs pourront fouler le tarmac de l'aéroport d'Orly / Thibault Hatton

"Quand le béton inspire au quotidien" : objets et architecture hors du commun

Alors qu'aujourd'hui il est vu comme un matériau pauvre et inesthétique, le béton peut aussi être à la base de réalisations aussi belles qu'étonnantes : on parle de brutalisme. Le céramiste-performer-designer Frédérick Gautier présentera l'un de ses objets les plus emblématiques, la théière "T", dont chaque exemplaire est unique. Le tout au coeur de l'ancien siège du Parti communiste français, conçu par Oscar Niemeyer, un bijou d'architecture des années 50.

La théière T de Frédérick Gautier, signée FCK / Balthazar Maisch

"Derrière le rideau" : l'Opéra comique se dévoile

Rouvert l'an dernier, l'Opéra comique de Paris ouvre ses coulisses au public, pour la première fois. Les quelques chanceux qui prendront part aux visites guidées (toutes complètes) samedi feront la rencontre des différents métiers (régisseurs, artisans, etc.) qui font vivre ce lieu qui a vu naître l'opéra Carmen de Georges Bizet.

Les coulisses de l'Opéra Comique à découvrir samedi / Paris Face Cachée

"Au cœur du rocher" : le secret du Zoo de Paris

C'est l'une des expéditions les plus étonnantes et les plus mystérieuses qui soient proposées lors de ce "Paris Face Cachée" : l'occasion d'entrer à l'intérieur du rocher qui domine le parc zoologique du zoo de Vincennes. Sous la roche factice... c'est l'histoire de la distribution de l'énergie à Paris qui se révèlera.

Etrange amas de couleurs à découvrir au coeur du zoo de Vincennes / Pascal Duray

"Aussi discret de l'extérieur que luxueux à l'intérieur" : l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris

De l'extérieur, vous n'en verrez rien. Mais à l'intérieur, cet hôtel particulier de l'île de la Cité est l'un des plus prestigieux de tout Paris. Conçu à la base comme un cadeau de mariage par ses premiers propriétaires, il a été fréquenté au XIXe siècle par Charles Baudelaire et Théophile Gautier.

Cet hôtel particulier de l'île de la Cité est l'un des plus prestigieux de Paris / Paris Face Cachée

Et aussi : Yann Gallic a pu découvrir un autre lieu parmi ceux que propose "Paris Face Cachée", une ancienne centrale électrique cachée dans les souterrains de Paris