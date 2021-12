#Covid19, #Concours, #Macron, #PassSanitaire, #KohLanta sont parmi les sujets les plus discutés par les Français cette année, selon Visibrain, la plateforme de veille des réseaux sociaux qui publie son Top10 des hashtags les plus utilisés.

Visibrain met en lumière les thématiques les plus commentées sur Twitter France en 2021. © AFP

En septembre dernier déjà, Visibrain, plateforme de veille des réseaux sociaux, avait mis en lumière les thématiques les plus commentées sur Twitter en 2021. Dans les plus de deux milliards de tweets en français, on retrouvait une grande part de contenus liés à la politique (principalement Emmanuel Macron), au foot, aux émissions de télé, au gaming, de culture coréenne (grâce à la K Pop) ou encore aux cryptomonnaies. On peut affiner désormais ce qui fait vibrer les twittos Français grâce à leur classement des dix hashtags les plus utilisés de l’année (entre le 1er janvier et le 1er décembre).

Le Covid et ses conséquences sur toutes les lèvres

Sans surprise, comme l’année dernière, le #Covid19 est le plus commenté avec 6,4 millions de tweets en français, auquel on peut ajouter le #Passsanitaire (3ème hashtag de l’année) et ses 4,6 millions de messages. Les deux tiers des messages sur le pass sanitaire (67%) ont été envoyés cet été (mis en place en juin, il avait été étendu en juillet puis août avec d’importants débats autour à chaque fois).

Entre la maladie, les variants Delta et Omicron, les restrictions sanitaires, ou encore les débats politiques autour de la lutte contre le Covid, sans oublier les allocutions présidentielles sur tout ou partie du sujet (1 million de tweets avec #Macron20h), il y avait de quoi digresser ou débattre sur le réseau social. Dans le Top10, plus de 12 millions de tweets concernent la crise sanitaire avec ces hashtags, ce qui est toutefois moins que 2020 avec ses plus de 18 millions de tweets avec #Covid19, #confinement, #deconfinement et #masques.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre Macron et Zemmour, Twitter se divise

L’année dernière, #Macron était le deuxième hashtag le plus utilisé sur le Twitter en français. Cette année, le président de la République perd une place, avec quatre millions de tweets, soit 1,3 millions de moins qu’en 2020. Soustraire le million de tweets #Macron20h lié à la situation sanitaire ne lui ferait pas perdre de place, et il serait toujours loin devant l’un de ses concurrents à la présidentielle, Eric Zemmour, seul autre politique à arriver dans le top10. Le candidat d’extrême-droite, avec #Zemmour, comptabilise 1,6 millions de tweets, principalement depuis la rentrée (71% des messages) alors que planait plus ou moins le doute sur sa participation à la course pour l’Elysée.

Le réseau est aussi un territoire marqué par une partie des anti-Hidalgo qui se retrouvent sous le #SaccageParis (1,8 millions de tweets en français), censé répertorier les travaux sur les routes, dégâts sur le mobilier urbain, et détritus sur les trottoirs de la capitale, et dont la responsabilité de la situation est attribuée à la maire de Paris et son administration.

Le Top 10 de Visibrain. / Infographie Visibrain

Divertissements et jeux concours en puissance

Que reste t-il dans les principales tendances ? Le gaming, mais ce n’est pas un évènement qui atteint le Top10, même si le ZEvent, l’opération caritative sur Twitch qui a battu des records de dons cette année, s’en approche en ayant réussi à rassembler près de 905 000 tweets sous le #ZEVENT2021 fin octobre.

Avec 6,2 millions de tweets en français, le #Concours est le 2ème plus utilisé de 2021. Des jeux concours à 50% liés au gaming selon Visibrain, puisque les twittos tentent en masse de gagner des consoles, PS5, Xbox, etc en participant et tweetant les concours. A ce hashtag on ajoute #KohLanta (2,5 millions de messages), #TeamOM (1,9 million), ou encore #TPMP (1,3 million) et on voit ainsi la place qu’occupent les divertissements et loisirs sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix