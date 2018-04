Les recettes d'Ambroise Touvet extraites de son livre "Invitation à l’Abbaye - Une communauté nous ouvre ses portes et nous invite à sa table " (Editions Larousse)

Crème au citron © Fabrice Veigas © Larousse

Dessert festif

Pour 4 personnes

6 citrons

6 jaunes d’œufs

250 g de sucre

50 g de fécule de maïs

50 g de beurre ramolli

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Incorporer la fécule, le jus de tous les citrons et le zeste de 3_citrons finement râpé, puis ajouter 25 cl d’eau.

Dans une casserole, faire épaissir la crème à feu doux tout en remuant jusqu’aux premiers bouillons. Hors du feu, ajouter le beurre en morceaux et mélanger. Laisser refroidir la crème.

VARIANTE : On peut préparer aussi des fonds de tartelettes en pâte sablée et, une fois cuits et refroidis, les remplir de crème au citron.

