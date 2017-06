Recette de Kéda Black extraite de son livre "Changer d'assiette : pour moi, ma famille... pour demain" Editeur Marabout

Pour 4 personnes

1 demi compote au four

8 jaunes d’œufs

200 g de sucre

1 gousse de vanille

30 cl de crème liquide entière

20 cl de lait

Faire chauffer le lait et la crème avec la gousse de vanille fendue, en racler les graines dans le liquide. Par ailleurs, fouetter ensemble les jaunes et 5 cuillerées à soupe de sucre. Juste avant ébullition, verser le liquide chaud progressivement dans les jaunes.

Mettre la compote dans des ramequins ou un plat pas trop grand, bien tasser et recouvrir du mélange. Placer le ou les moules dans un plat plus grand, enfourner à 160° et verser de l’eau dans le plat pour arriver à mi-hauteur du ou des moules.

Cuire 25 mn environ. Saupoudrer du sucre restant et brûler au chalumeau ou sous le gril du four (en surveillant bien).

Pour aller + loin

