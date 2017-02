Les recettes de Gaël Orieux extraites du livre "Cuisiner la mer : 70 espèces et 90 recettes" (Ed. La Martinière)

Plant de cresson © Getty

Pour 4 personnes

2 bottes de cresson

1 oignon doux des Cévennes

1 pièce de poireau

100g de beurre

1 litre de crème liquide

200g de haddock (sans peau)

Séparer les feuilles de cresson, des queues de cresson. Laver séparément les deux et égoutter. Faire chauffer de l’eau salée et cuire les feuilles de cresson 5 minutes.

Mettre en glace une fois cuite et égoutter.

Tailler finement l’oignon et le poireau.

Dans une cocotte mettre le beurre, les oignons, le poireau et laisser cuire sans coloration 5 minutes. Ajouter ensuite les queues de cresson et laisser cuire à nouveau 5 minutes. Mouiller ensuite avec la crème liquide, un peu d’eau et saler. Laisser cuire 20 minutes doucement. Filtrer la crème et ajouter le haddock en dés, le vert de cresson et mixer fortement dans un blender. Rectifier l’assaisonnement et servir chaud ou froid

►(Ré)coutez l'émission On va déguster consacrée à la cuisine du poisson durable