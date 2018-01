Une recette de Thierry Breton extraite de son livre Breizh : "un panorama contemporain de la gastronomie bretonne" (Editions La Martinière)

Crèpes au caramel © Louis-Laurent Grandadam

Pour 6 personnes | Préparation : 20 mns | Repos : 1h | Cuisson : dépend du nombre de crêpes

Les crêpes

650 g de farine de froment

400 g de sucre semoule

4 oeufs

1 gousse de famille, fendue et grattée

25 g de beurre

50 cl de lait entier

50 cl d'eau

Le caramel

250 g de beurre

250 g de sucre semoule

25 cl de crème fleurette crue

1 - Dans un grand saladier, réunissez la farine, le sucre, les oeufs et la gousse de vanille. Faites fondre le beurre et laissez-le refroidir. Ajoutez progressivement à la farine le lait, puis l’eau, et le beurre au dernier moment. Mélangez à l’aide d’un fouet sans trop travailler la pâte. Laissez reposer 1 heure environ.

2 - Mettez le beurre en petits morceaux dans une grande casserole, ajoutez le sucre semoule et faites cuire à feu doux jusqu’à obtenir une couleur brune. Hors du feu, ajoutez doucement la crème fleurette et portez de nouveau à ébullition en fouettant délicatement. Moins le caramel sera foncé, plus vous aurez le goût de crème en bouche.

3 - Faites sauter les crêpes et servez le caramel au beurre salé à part.

Autre recette de crêpes

Appareil à crêpe pour environ 40 pièces

12 oeufs

100 grs de sucre

400 grs de farine

1 l de lait

250 grs de beurre

1 zeste de citron jaune

1 zeste d’orange

Blanchir ( fouettez ) les œufs avec le sucre , ajoutez en pluie la farine en mélangeant avec le fouet , incorporer le lait petit à petit pour diluer l’appareil puis ajouter le beurre noisette tiédi et les zestes

Laissez reposer l’appareil 3 heures

•Caramel au beurre 1/2 sel

1 kg de sucre semoule

2 c. À soupe d’eau

1 l - 1/2 de crème liquide -

100 grs de beurre 1/2 sel

2 poignées de gros sel de guérande

Faite chauffer à feu doux le sucre avec l’eau pour réaliser le caramel , plus la couleur est foncé plus le goût est amer moins il est foncé alors le goût de la crème resort

Ajouter hors du feu la crème à température ambiante , mélanger et remettre à cuire une dizaine de minutes puis en fin de cuisson ajouter le sel et laissé refroidir

