C’était le film le plus attendu de cette fin d’année. Les spectateurs se sont rués dans les salles de cinéma. Spider-Man No Way Home signe le meilleur démarrage d’un film depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Avec une certaine folie chez les aficionados. Une promesse : on ne spoile rien !

Lors du Comic-Con de New-York, le 7 octobre 2021. © Maxppp / Justin Lane

Les scènes sont surréalistes, et sont plus souvent visibles aux Etats-Unis qu'en France. Des spectateurs crient, applaudissent, réagissent au film qu’ils sont en train de voir. Pour son premier jour au cinéma, 476 494 spectateurs se sont précipités pour voir le dernier Spider-Man. Il fallait penser à réserver sa place dans de nombreuses villes, les salles étaient pleines à craquer.

Comme un match de football

Nous y étions à l'une de ces séances. Mercredi, 20h30, aux Halles à Paris. Pas une seule place de libre dans la salle. Tout le monde est calme, puis au fur et à mesure de l'apparition de personnages, la température monte, les applaudissements retentissent.

On nous raconte des scènes similaires le lendemain, à la sortie de ce cinéma parisien. Pablo débriefe le film avec des amis. "C’était un grand délire" raconte ce jeune homme de 21 ans. "Il se passe des choses assez incroyable. Il y a des gens qui paniquent". "On entend beaucoup de bruits, moi-même j’ai même du faire un peu de bruits" rigole-t-il.

La bande-annonce du film dévoilait une partie de l’intrigue, avec l’apparition de méchants présents dans des anciens films Marvel : le Bouffon vert, le Docteur Octopus et Electro. Si l’attente des spectateurs est telle, c’est à cause d’une rumeur qui s'est vite propagée chez les fans. Tobey Maguire et Andrew Garfield, les autres acteurs qui ont incarné Spider-Man apparaissent-ils dans le film ? On n’en dira rien.

"C’est assez fou de vivre ça au cinéma" poursuit Pablo. Son ami, Yvan, ajoute : "J’ai jamais vu ça dans une salle. Il y a eu un choc de génération. Avec toutes les références aux anciens Spider-Man, c’est incroyables. Si jamais on n’est pas spoilé, on se prend tout dans la gueule, et c’est fantastique." Une ambiance électrique, qu'il n’a pas l’habitude de vivre dans une salle de cinéma : "Je suis allé voir des matchs de foot en vrai, et c’est exactement ça, c’est incroyable. On en ressort, waouh, émerveillé."

On avait du popcorn, on ne l’a pas mangé ! On est resté bouche bée, on ne pouvait pas mâcher, c’est incroyable. On ne voit même pas le film passer. C’est tellement divertissant.

Pablo reconnaît qu’il ne "voulait pas applaudir au début, mais avec la succession des éléments, j’ai applaudi naturellement". Thibault, 22 ans, n’est pas si étonné par l’engouement autour de ce film, "il a une grosse hype, applaudir, ça se fait surtout pendant les avant-premières, c’est plus rare lors d’une séance classique."

Retour du jeune public en salle

Jamais un film n’avait attiré autant de spectateurs lors de sa première journée de diffusion, depuis le début de l’épidémie de Covid-19 et le Roi Lion sorti en juillet 2019. De quoi redonner du moral aux gérants de salle de cinéma, comme Alexandre Flubacker, qui dirige le cinéma Pathé à Valence. "Dans les salles, des gens se levaient, applaudissaient. C’était un film très attendu. Voir autant du monde, c’est une surprise".

Au Grand Rex, l’ambiance a même surpris Alexandre Hellmann, le directeur général délégué du Grand Rex. Il ne s’y attendait pas : "C’était exceptionnelle, une vraie communion et pourtant il n’y avait pas d’acteurs. Les fans viennent pour cette ambiance, mais là c’était au-dessus. On a l’impression que la France marquait des buts à la Coupe du monde."

La salle, qui peut rassembler plus de 2000 spectateurs, est réputée lors des sorties pour attirer des fans inconditionnels. "Ils savent qu’il y a cette ambiance. Elles se multiplient lors des grands évènements" raconte Alexandre Hellmann.

Parmi les clients, de nombreux adolescents remarque Alexandre Flubacker : "On retrouve du jeune public. On dit qu’ils vont moins sur les plateformes comme Netflix, ils ne reviendront pas au cinéma car c’est has-been, c’est faux ! Clairement, mercredi, nos neuf séances étaient quasiment toutes complètes." Le précédent Spider-Man sorti en 2019 avait attiré en France 3 226 105 spectateurs.