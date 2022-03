Alexis Michalik est un phénomène ! Que l'on n'aime ou pas son théâtre, chacun s'accorde à reconnaître que son succès est époustouflant. Les critiques du Masque ont dans l'ensemble aimé sa nouvelle pièce "Une histoire d'amour", à une exception prêt. Attention, passe d'arme en vue !

Cinq de ses pièces se jouent actuellement à Paris : Edmond, au palais Royal. Intra muros à La Pépinière. Le Cercle des illusionnistes au théâtre de l'Oeuvre sans oublier Le Porteur d'histoire au théâtre des Béliers Parisiens.

C'est un phénomène qu'on n'a jamais vu encore d'un auteur jeune ayant autant de pièces avec autant de succès à l'affiche.

souligne Jérôme Garcin avant de planter le décor de la nouvelle pièce d'Alexandre Michalik : Une histoire d'amour"

Cette histoire d'amour, c'est celle de Katia et de Justine, deux femmes qui veulent avoir un enfant. Elle tente une insémination artificielle. Mais quelques jours avant la naissance du bébé que porte Katia Justine qui, on le comprend, revient aux hommes, la plaque et disparaît. Douze années vont passer. Katia va mourir et chercher un tuteur pour sa fille Jeanne. Et ce sera même s'il rechigne. Même s'il ne l'a pas vue depuis cinq ans, son frère William, un écrivain alcoolo, ce qui est presque un pléonasme, dont la femme est morte dans un accident de voiture. William, qui est d'ailleurs jouée par Alexis Michalik soi même. Sur le papier, on peut dire que c'est une sitcom absolument parfaite. J'ai même eu un peu de mal à reconnaître que le Michalik du Porteur d'histoire, par exemple.

Dites moi surtout que sur scène vous en pensez ? On va commencer avec Jacques.

Jacques Nerson : "Michalik a le goût du théâtre et un goût du partage"

Sur le papier, comme vous le dites, on pourrait croire que ça va être une sitcom. Sauf que c'en est pas une. Pourquoi ? Parce que Michalik a d'abord énormément d'humour. Et chaque fois qu'il va tomber dans un piège de mélo et qu'il va tomber dans des clichés, chaque fois, une pirouette s'en dégage et il nous fait rire. Même de choses assez triste comme comme une personne en deuil, etc. Il arrive à en dégager quelque chose de cocasse et attachant. Et ses personnages, on les aime.

Le spectacle est mené, comme d'habitude avec lui, tambour battant. Mais ça galope, c'est incroyable. Pendant 1h25, il n'y a pas un moment de pause.

Cette pièce raconte une histoire humaine et touchante. Et moi, je ne trouve pas que ce soit du tout un mauvais feuilleton télé. C'est beaucoup mieux que ça et je crois que le public ne s'y trompe pas pour faire un pareil accueil à ce spectacle. Il faut quand même qu'il y a quelque chose dedans et je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'humanité et un goût du théâtre et un goût du partage que j'aime beaucoup.

Fabienne Pascaud : "Le talent de Michalik, c'est de raconter des histoires d'aujourd'hui"

Le cercle des illusionnistes ou Le porteur d'histoire, c'était tellement compliqué, imbriquées, que je n'y comprenais rien. Là, c'est plus simple. Donc j'ai compris. Et le talent de Michalik, c'est de raconter des histoires d'aujourd'hui : L'homosexualité, Les femmes lesbiennes, la PMA, la solitude, l'éducation des enfants, la solitude des enfants, tout ça mené sur un rythme d'enfer par des comédiens qui nous ressemblent. Donc, ça crée tout de suite une connivence des comédiens ordinaires comme vous et moi, donc en complicité ordinaire.

Il a des astuces Michalik. La manière dont il commence le spectacle avec cette chanson d'Aznavour qu'il chante a cappella... on est tout de suite bouleversé et je dois dire que j'ai ressenti, moi, en tant que spectatrice, ce goût du théâtre. Parce que la salle était à l'unisson. La salle était enthousiaste. Et là, tout à coup, on sait ce que c'est qu'être ensemble au théâtre.

Cette magie là, sentir ce qu'il arrive à créer, cette union, cette communion du public. Rien que ça, c'est magnifique.

Fabienne Darge : "Je ne comprend pas le succès de cette pièce"

Je ne comprends pas le succès de son théâtre et sur cette pièce là, j'ai eu l'impression de voir un épisode de Plus belle la vie. Je trouve ça d'une médiocrité pour dire les choses, simplement.

Fabienne Pascaud : Mais il y a du théâtre, de tous les genres, de tous les styles.

Fabienne Darge : C'est pas seulement une question de genres, j'ai eu l'impression d'être face à du théâtre amateur

.Jacques Nerson : _On ne peut pas dire que soit des comédiens amateurs. Ce n'est pas vrai. Ils sont remarquables et très bien dirigés.On n'a pas le droit de traiter d'amateur des comédiens qui sont des comédiens ultra professionnels._

Fabienne Darge : je trouve qu'en termes de mise en scène et d'écriture et de jeu, il n'y a pas de style. Moi, ce que je reproche au théâtre de Michalik en général, qui est encore une fois par ailleurs, est une personnalité, vraiment une belle personnalité. Mais son théâtre n'a pas de style pour moi.

Il fait du théâtre comme s'il s'était rien passé dans le théâtre depuis trente ans

On va dire que ça parle de l'amour entre femmes histoires, mais les amis que j'ai, qui l'ont vu et qui peuvent aimer les femmes ont été consterné.

Armelle Héliot : Moi, je ne connais personne qui ait été consterné.

Armelle Héliot : "Michalik touche les gens au cœur"

Quand on sent les salles à l'unisson, quand on sent l'adhésion à cette histoire. Une histoire racontée assez simplement, une histoire d'aujourd'hui. Quand on sent cette adhésion de toute une salle, on s'interroge justement parce que évidemment, quand on résume la pièce, c'est entre le sitcom et le mélo.

Il y a quelque chose de mystérieux et de très fort dans ce que fait Michalik, c'est que il touche les gens au cœur. Il touche les gens et les gens qui se rendent au théâtre, ce sont des gens intelligents, intéressés. Ils aiment, ils adhèrent, ils se lèvent à la fin. Et puis voilà, on ne peut pas reprocher en plus à un jeune auteur de s'intéresser, de chercher dans les sujets contemporains des thèmes.

Ce qui est fort avec Michalik, c'est que c'est jamais la même chose dans ses pièces. Depuis Le porteur d'histoires jusqu'à aujourd'hui, il a changé de style à chaque fois.

Il y a là un auteur qui amène du public au théâtre. Et les gens sortent avec envie d'aller voir autre chose

