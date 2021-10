C'est la série événement du service public de cette rentrée, soit l'adaptation d'un des plus grands livres du patrimoine hexagonal, un roman engagé et dénonciateur des conditions sociales de la fin du 19e siècle. "Germinal", d'Emile Zola, une série qui a partagé les critiques d'Une heure en série

Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, louis Peres et Alix Poisson © Sarah Alcalay - FTV - Banijay

Xavier Leherpeur plante le décor : "Le décor, les corons, les mines, les puits sans fond, le grisou, les explosions meurtrières. Tout commence d'ailleurs avec la mort d'une jeune femme qui travaillait au fond des galeries. Ses collègues et amis ont à peine le temps de ravaler leurs larmes qu'il leur faut déjà redescendre pour bosser pour un salaire que les propriétaires de la mine ne cessent de revoir à la baisse, allant même jusqu'à mettre aux enchères, pour des prix dégressifs, le tarif d'exploitation de certains secteurs de la mine.

C'est dans ce contexte d'esclavagisme que débarque le jeune Étienne Lantier, un homme sensible aux idées socialistes qui fleurissent un peu partout en Europe, un libre penseur qui va tenter d'insuffler un vent de révolte légitime et syndicaliser les ouvriers que les patrons essaient déjà de monter les uns contre les autres, tentant de briser tout réflexe de solidarité. Il est permis de se demander si tout cela a vraiment changé."

Germinal, une série écrite par Julien Lilti, scénariste entre autres sur la série Hippocrate, ainsi qu'au cinéma sur le remarquable film d'animation Adama, une série réalisée par David Hourrègue, qui a travaillé sur la série SCAM et qui est interprété par Thierry Godard, Guillaume de Tonquédec, Louis Peres, Alix Poisson et Sami Bouajila

Benoit Lagane : "J'ai ressenti ce que je peux ressentir quand je vois les films de Ken Loach"

"C'est-à-dire que j'avais les poils qui se hérissaient plus on avançait dans l'histoire. C'est rare, à la télévision française, des séries qui nous poussent à la révolte. Ça monte tout doucement.

Le danger aurait été de nous révolter immédiatement. Or, plus on avance d'épisode en épisode, plus la révolte monte avec vraiment un crescendo.

Au point que quand arrive le cinquième épisode, avec une fin saisissante, on rentre dans le dernier épisode en étant vraiment prêt à sortir dans la rue.

Un choix de casting étonnant : "Louis Peres qui joue Étienne Lantier, c'est la très bonne idée. On le connaît si on vu Mental. Mais sinon, on le connait pas. Et donc on peut se projeter complètement." Autour de lui, un casting 3 étoiles : "Guillaume de Tonquédec, parfait. Thierry Godard, tout en retenue, qui dit peu, mais qui montre beaucoup. Et Alix Poisson, qui est toujours formidable."

Ariane Allard : "Alix Poisson est exceptionnelle dans ce rôle"

"J'ai trouvé la série intéressante au départ pour deux choses. La première chose, c'est qu'on prend le temps de rentrer dans la vie des mineurs. Il y a une espèce d'économie à la fois dans le jeu des acteurs, dans les dialogues. Ce filmage est assez minimaliste.

Et puis, il y a les acteurs :

Alix Poisson, je le dis une fois pour toutes, est une des meilleures actrices françaises actuellement qu'on peut voir dans les séries, quelles qu'elles soient.

Là, on a l'impression qu'elle est brûlée de l'intérieur. Je la trouve exceptionnelle dans ce rôle.

J'ai une réserve, c'est l'utilisation de la musique. Je trouve que cette musique souligne, surligne, explique et au bout d'un moment, contraint le spectateur. Et surtout, elle est omniprésente. Je la trouve emphatique. C'est un paradoxe parce que ça va à l'encontre justement des choix en termes de mise en scène qui étaient beaucoup plus respectueux et des situations et des personnages."

Isabelle Danel : "J'aurais aimé aimer beaucoup plus"

"Je n'ai pas été du tout emballée par le résultat. Je trouve ça très académique. Je trouve qu'on ne rentre pas tant que ça dans les personnages. J'ai plein de bémols sur les acteurs. Et c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim. Il y a une volonté affichée que je trouve plutôt bien de vouloir remonter les personnages féminins, qui sont beaucoup plus présents et qui ont des choses importantes, beaucoup plus que dans le roman de Zola. Pourquoi pas?

Mais du coup, il y a des trahisons que je trouve un peu compliquées.

C'est un roman absolument pléthorique, et d'ailleurs la forme sérielle lui convient très bien. Mais je trouve ça quand même un tout petit peu étriqué, malheureusement, et ça me fait peine de dire ça parce que l'ambition, je la souligne et je la vois et c'est très important qu'aujourd'hui, on fasse ces choses là. Je suis très contente que ça existe. J'aurais aimé aimer beaucoup plus que ce que je n'aime."

Germinal, 6 épisodes à voir sur France 2 à partir du 27 octobre et déjà disponibles sur la plateforme Salto

