Un pastiche du genre qui fait quelques clins d'oeil du côté des grands classiques d'Hitchcock ainsi que des récents succès de librairie dont "La Femme à la fenêtre" ou encore "La Fille du train". Une série Netflix en huit épisodes de 30 minutes qui a mis les critiques de l'émission "Une heure en série" d'accord.

L'histoire : "Depuis la mort on ne peut plus tragique et morbide de sa petite fille, la vie d'Anna est un pur marasme. La quintessence de la vie de Desperate Housewives. Elle boit des litres de vin rouge, a arrêté de peindre ses bouquets de fleurs qui avait assuré sa notoriété. Elle passe son temps à cuisiner des gratins au poulet que personne ne goûte jamais. Elle a développé une phobie de la pluie. La moindre goutte tombée du ciel la plonge dans une profonde catalepsie. Ses anciennes amies la détestent cordialement. Et pour parachever le tout, elle est convaincue que son nouveau voisin, beau trentenaire séduisant, a occis sa maîtresse un soir d'orage. Evidemment, personne ne la croit. Un meurtre dont elle a été la seule témoin depuis le fauteuil où Anna végète du matin au soir et depuis lequel elle observe son voisinage."

Le décor est planté. Mais qu'en ont pensé les critiques de l'émission : Ava Cahen ("Frenchmania"), Marianne Levy et Benoît Lagane ("Le 5/7" de Mathilde Munos et "Télématin") ?

Benoît Lagane : "Ça ne dit pas grand chose, mais on passe un bon moment "

Il faut accepter le postulat de départ : C'est une parodie. Ce n'est pas toujours drôle reconnait Benoit Lagane, "mais par moment, c'est tellement gros qu'on finit au moins par sourire." Outre les références à Sir Alfred, celles à "Desperate Housewives" sont évidentes, notamment dans la propension qu'a l'héroïne à siffler les bouteilles de vin rouge. "Et quand elle remplit son verre de vin, c'est la bouteille entière qui tient dans un verre." Force est de constater que "dans toutes les séries américaines, ils n'arrêtent pas de boire des litres de vin rouge en permanence."

Ceux qui se souviennent de "Veronica Mars" retrouveront avec plaisir Kristen Bell, qui fut une super détective dans cette série du milieu des années 2000. "La retrouver en détective alcoolique, je trouve ça assez jouissif en tant que spectateur."

"Mais derrière la parodie, qu'est-ce que ça raconte?" se demande Benoît. "Pas grand chose, à part nous amuser avec des codes qu'on connaît, c'est déjà bien. _Et vu que les épisodes sont assez courts et qu'il n'y en pas beaucoup, finalement, ça se regarde presque en une soirée_."

Ava Cahen : "C'est absolument grotesque, mais c'est assez génial"

Le titre à rallonge de la série fait référence à tout un pan de la littérature et du cinéma américain. La matrice est très importante parce que, souligne Ava Cahen, "c'est vraiment _une série méta_. Et si on n'a pas les références, c'est tout de suite beaucoup moins drôle."

Nous sommes donc dans un environnement qui nous est familier. Une banlieue BCBG, des mères au foyer qui colportent des rumeurs, un nouveau voisin sexy qui débarque et qui fait tourner la tête de la femme d'en face qui boit des verres de vin, remplis à ras bord, du matin au soir.

Et c'est ça qui a plu à Ava Cahen : "C'est qu'on se moque, avec beaucoup de bienveillance, des clichés du genre, de ces ressorts scénaristiques, de ces twists qui sont très tirés par les cheveux. Il y a des dizaines et des dizaines de retournements de situation. C'est _complètement improbable_. C'est absolument grotesque, je suis d'accord, mais c'est assez génial."

Et malgré tout ça, la logique du scénario se tient : "On est entre la candeur et le cynisme le plus total. On rit du meilleur, on rit du pire. Il y a des situations extrêmement cocasses. _Il y a toujours un truc ridicule qui se passe pour désarmer le sérieux_, pour désarmer l'horreur de ce que ce qu'on est en train de nous raconter."

La vie de l'héroïne, Anna, est donc un désastre, mais comme elle le dit, "il faut profiter de la vie et des gratins de poulet". C'est une moralité sarcastique qui colle très bien avec cette série.

Marianne Levy : "C'est la télé qui se moque de la télé"

Je me suis dit qu'elle aurait pu être écrite par Mary Higgins Clark, qui aurait trempé ses scones dans un thé aux amphétamines

La série commence comme une série des plus classiques. Puis petit à petit, le propos dérape. Voilà ce que Marianne Levy trouve savoureux : "C'est très premier degré au début, on n'est pas du tout dans la parodie. Ça s'installe petit à petit. Ça monte crescendo. Ça se termine en grand n'importe quoi. Mais c'est génial."

La production a utilisé tous les outils dramaturgiques. Tout est dans les règles de l'art scénaristique. Marianne Levy y voit une critique d'une standardisation des séries : "Ce que cela dit, pour moi, c'est qu'on peut vraiment tout faire bien et que finalement, au bout du compte, il n'y a pas de sens. Il y a un truc de Ionesco là-dedans, parce que c'est une forme de dénonciation par l'absurde. Je trouve que la série dit beaucoup, mais elle le dit dans son exécution et pas dans une espèce de prêchi-prêcha moraliste ou avec une posture. Elle démontre."

Rester jusqu'au bout

Sans dilvugacher, ne ratez pas les dernières minutes de l'épisode huit. L'apparition d'un nouveau personnage interprétée par une guest-star iconique relance tout et donne envie de passer à nouveau une soirée avec huit autres épisodes.