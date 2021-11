Quasi unanimité pour cette "Maison de la rue en pente", série qui mêle la chronique judiciaire, le thriller psychologique et le mélodrame. Autour de Xavier Leherpeur : Ariane Allard (Causette et Positif), Marianne Levy et Benoît Lagane (le 5/7 de France Inter et Télématin)

Le procès d'une mère de famille pour infanticide pousse une femme à prendre conscience de sa propre condition de mère et de femme au foyer.

La Maison de la rue en pente sur Arte TV, une série japonaise en six épisodes qui débute par un procès, celui d'une femme ayant noyé son bébé. Une mère infanticide dont la condamnation populaire et judiciaire est acquise par avance. Sélectionnée pour être juré suppléant, Risako assiste aux débats, voit les autres membres du jury se conforter dans des opinions toutes faites qu'ils refusent de remettre en question alors qu'elle-même est en proie au doute et voit dans cette histoire tragique de femme conspuée par une morale étriquée, un écho à sa propre existence, avec son quotidien anxiogène fait de tâches ménagères, un mari qui rentre tard pour mettre les pieds sous la table et des beaux-parents qui, tout en jouant les grands-parents modèles, ne cessent de la culpabiliser.

Peu à peu, le récit élargit son cadre narratif pour dénoncer le patriarcat japonais qui asservi encore les femmes et les mères, et voit leur émancipation personnelle autant que professionnelle d'un très mauvais œil.

Marianne Levy : "Dès les premières secondes, on est captivé"

"Coup de cœur et infanticide, ce n'est pas forcément évident dans une même phrase. Pourtant, j'ai eu un petit coup de cœur. On s'attend à vivre un long chemin de croix, à rester à hauteur de faits divers. On s'attend à du glauque, à sombrer dans le lacrymal, à organiser une rupture de stock de Kleenex au supermarché....

Dès les premières secondes, on est captivé, parce que d'emblée, on est dans autre chose. On est à hauteur d'intime et à hauteur sociétale. Il y a une espèce de double niveau qui fonctionne très bien. Et ce qui est très réussi, c'est que c'est une série anti voyeurisme, anti pulsion.

C'est une série qui s'adresse au cerveau très délicatement, qui nous respecte.

Je trouve que l'infanticide est traité comme un miroir du traitement que la société réserve aux mères. J'ai l'impression que ça dépasse les frontières. Evidemment, il y a cette fameuse société patriarcale japonaise, mais on est bien au-delà parce que finalement, elle nous parle de notre maternité à toutes. Elle atteint un degré d'universalisme que je trouve très touchant et très efficace. Je trouve que la réalisation le respecte parce qu'elle est tout en douceur, tout en finesse, vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et les comédiennes sont vraiment formidables."

Benoit Lagane : "une grande, belle et forte série"

"Le titre de la série, "La maison de la rue en pente", a quelque chose d'assez poétique et à la fois, ça dit tout du projet de la série, c'est-à-dire qu'on est certes au tribunal avec cette affaire d'infanticide, mais on est dans la maison et que pour grimper vers la maison, au début, c'est facile. Et plus ça avance, plus ça devient compliqué. Et plus on voit la famille de cette jurée, qui vacille, qui penche, qui plie. Et ça, je trouve que c'est très poétique.

Je trouve que la partie judiciaire est peut-être un peu plus didactique, un peu plus sociétale. C'est normal, c'est la forme de la série judiciaire qui veut ça. J'ai trouvé les comédiens parfaits, notamment dans cette façon de montrer, dans le quotidien, l'impact d'une affaire."

C'est une grande, belle et forte série qui joue sur deux genres qu'on ne mixe pas souvent : la chronique judiciaire et la chronique familiale.

Ariane Allard : "On peut tout à fait se projeter dans cette histoire"

"Au-delà de l'infanticide, elle parle d'un sujet encore plus tabou dont personne ne parle jamais : la dépression post-partum. Ce qui m'a gênée un peu, c'est le traitement, la façon dont c'est raconté.

Il y a effectivement la chronique sociale que je trouve intéressante. Il y a un côté très mélo, que je trouve un peu raide. Les flash-backs, par exemple, je les trouve assez maladroits.

Ce qui sauve la perception de ce personnage et son parcours, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement le portrait d'une jeune femme ou de deux jeunes femmes, c'est à dire la mère infanticide et la jeune jurée : il y a toute une cohorte de personnages féminins. Il y a toutes les autres jurées, il y a les mères, il y a les belles-mères… Et cet ensemble de personnages féminins donne une complexité à son personnage qui en manque. Et finalement, on voit ce que c'est qu'être une femme au Japon, dans une société patriarcale et corsetée par les conventions.

Malgré tout, nous, femmes, simplement françaises, occidentales, on peut tout à fait se projeter à ce moment là par cette pluralité sur cette histoire et sur ce personnage."